Jakub Moder: Kiedy usłyszałem diagnozę, popłakałem się

2 kwietnia tego roku w meczu z Norwich Jakub Moder miał mnóstwo pecha. Pojawił się na boisku w 83. minucie, ale nie dotrwał do końca spotkania. W jednym ze starć doznał kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry na wiele miesięcy. Po dokładniejszych badaniach okazało się, że pomocnik zerwał więzadła krzyżowe.

Jakub Moder wspomina moment zerwania więzadeł

W pierwszych chwilach po odniesieniu kontuzji pomocnik polskiej kadry przyznał, że podszedł do sprawy bardzo emocjonalnie. - Kiedy usłyszałem diagnozę po rezonansie, popłakałem się. Tydzień temu wywalczyliśmy awans na mundial. Na boisku usłyszałem trzask w kolanie. Już wtedy wiedziałem, że to coś poważnego - opowiedział w rozmowie w programie "Foot Truck" na YouTube.

W obliczu tak poważnej kontuzji zaczęto się obawiać, czy zawodnik reprezentacji Polski zdoła odpowiednio się wyleczyć przed startem tegorocznych mistrzostwach świata. Od początku władze Polskiego Związku Piłki Nożnej walczyły o to, aby Moder leczył się w Polsce i był pod okiem polskich lekarzy. W międzyczasie okazało się, że konieczna będzie druga operacja, która wykluczyła jego obecność na mundialu.

Moder przyznał też, że jest to jego pierwsza kontuzja w zawodowej karierze. - To był cios. Z tym kolanem miałem problem rok temu po meczu z Hiszpanią. Nie zagrałem ze Szwecją na Euro, miałem dwa tygodnie rehabilitacji i wróciłem do klubu gotowy do gry. Poza tym nigdy nic mi nie dolegało. Nie miałem żadnego urazu, który wykluczyłby mnie z gry choćby na jeden mecz - dodał.

Reprezentant Polski pokusił się też o wskazanie powodów, dla których mogło dojść do zerwania więzadeł. - W sezonie, gdy Lech grał w Lidze Europy, wydaje mi się, że byłem jednym z najbardziej eksploatowanych zawodników. Pamiętam, jak wróciliśmy po wakacjach i przygotowywaliśmy się do sezonu, od początku aż do przerwy w grudniu zagrałem 30 meczów. Graliśmy dosłownie co trzy dni - podsumował.

W pierwszej połowie sezonu 2020/21, czyli tuż przed przenosinami do Brighton, Jakub Moder rozegrał dokładnie 25 meczów we wszystkich rozgrywkach, a do tego doszło sześć meczów w reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata. Przed doznaniem poważnej kontuzji, już jako pełnoprawny piłkarz angielskiego klubu, Moder zagrał w 32 meczach, w których strzelił dwa gole i zanotował cztery asysty.