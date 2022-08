Koniec szans, koniec marzeń Jakuba Modera. Spełnił się czarny scenariusz

To oznacza koniec marzeń Jakuba Modera o grze podczas mundialu w Katarze. Potwierdziły się medialne doniesienia sprzed kilku dni o potrzebie kolejnej operacji pomocnika Brighton.

Moder bez szans na mundial. Przeszedł kolejny zabieg

"The Athletic" informuje, że Polak jest już po drugim zabiegu kontuzjowanego kolana. To zamyka szanse Modera na udział w mistrzostwach świata. W klubie mieli wiedzieć od początku, że istnieje ryzyko potrzeby kolejnej interwencji chirurgicznej. Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl precyzuje, że 23-latek na stole operacyjnym ponownie znalazł się już jakiś czas temu. "Miał zabieg usunięcia zrostów ok. 3 tygodnie temu. ACL i łąkotka są w bardzo dobrym stanie" - czytamy we wpisie dziennikarza.

W angielskim klubie otwarcie mówią, że Polak w tym roku prawdopodobnie nie wróci na boisko. - Początkowa diagnoza Jakuba Modera była bardzo złożona. To ciężka kontuzja kolana i zawsze uważaliśmy, że nierealne jest oczekiwanie na jego powrót do gry przed końcem roku kalendarzowego. Kierownictwo i zespół medyczny klubu angażowały Jakuba w podejmowanie wszystkich decyzji dotyczących jego planów leczenia i rehabilitacji. Ostatnie sześć tygodni spędził on w Polsce. Po powrocie do Anglii Moder doświadczył pewnej sztywności i ograniczeń ruchu, gdy zintensyfikował rehabilitację. Dlatego też przeszedł drugi zabieg chirurgiczny, aby załagodzić ten problem - powiedział cytowany przez "The Athletic" dyrektor techniczny Brighton - David Weir.

Dyrektor uważa, że od początku było wiadomo, że Moderowi będzie bardzo trudno zdążyć przed mundialem. - W pełni doceniamy jego chęć wyjazd na mistrzostwa świata, ale zawsze byliśmy pewni, że szansa na to jest bardzo mała - dodał.

Borek już wcześniej alarmował

Uwagi co do sposobu prowadzenia rehabilitacji polskiego pomocnika miał Mateusz Borek, który kilka dni temu informował w Kanale Sportowym o potrzebie kolejnej operacji Modera. - Okazuje się, że ta jego rehabilitacja była niestety źle poprowadzona w Anglii i konieczny będzie drugi zabieg. To praktycznie wyklucza go z udziału w mistrzostwach świata - przekazał Mateusz Borek. - Tak patrzę, ile jest pieniędzy w lidze angielskiej i rosyjskiej i myślę, że tam jest najgorsza opieka medyczna w stosunku do potencjału finansowego. Mogliby mieć wszystko, najlepszych specjalistów z całego świata - dodał.

Jakub Moder poważnej kontuzji nabawił się podczas kwietniowego meczu pomiędzy Brighton a Norwich. Sytuacja miała miejsce w 85. minucie, a polski pomocnik musiał opuścić boisko na noszach. Jak się później okazało, Moder nabawił się kontuzji zerwania więzadeł.