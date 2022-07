Fatalne informacje ws. Jakuba Modera. To może oznaczać koniec marzeń o MŚ w Katarze

Jakub Moder poważnej kontuzji nabawił się podczas kwietniowego meczu pomiędzy Brighton a Norwich. Sytuacja miała miejsce w 85. minucie, a polski pomocnik musiał opuścić boisko na noszach. Jak się później okazało, Moder nabawił się kontuzji kolana.

Późniejsze badania wskazały na zerwanie więzadeł i w maju Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że Moder będzie leczył się w Polsce. - Udało się przekonać sztab Brighton, żeby Jakub przechodził znaczną część rehabilitacji w Poznaniu. Walczyliśmy o to, był opór ze strony klubu - ogłosił wówczas Czesław Michniewicz. Jak się okazało, Moder będzie potrzebował jeszcze jednego zabiegu, co niemal wyklucza udział pomocnika w mistrzostwach świata, które w listopadzie rozpoczną się w Katarze - taką informację przekazał Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu" na "Kanale Sportowym".

Poważne kłopoty Jakuba Modera. "To wyklucza go z udziału w mistrzostwach świata"

- Bardzo martwią mnie najnowsze informacje nt. Jakuba Modera. Okazuje się, że ta jego rehabilitacja była niestety źle poprowadzona w Anglii i konieczny będzie drugi zabieg. To praktycznie wyklucza go z udziału w mistrzostwach świata - przekazał Mateusz Borek. - Tak patrzę, ile jest pieniędzy w lidze angielskiej i rosyjskiej i myślę, że tam jest najgorsza opieka medyczna w stosunku do potencjału finansowego. Mogliby mieć wszystko, najlepszych specjalistów z całego świata - dodał.

O tym, że opieka medyczna w Anglii nie należy do najlepszych, mówił już wcześniej Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN. - Matty Cash bardzo zachwalał fizjoterapeutów podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji. Zauważyłem, że jest taka prawidłowość i wielu zawodników grających na Wyspach troszeczkę narzeka. Porównując opiekę medyczną z tym, co mają tutaj i tam, to jest jednak różnica - przekazał Kwiatkowski.