Media: Reprezentacja Polski wybrała bazę na mundialu w Katarze. "Formalność"

Reprezentacja Polski zapewniła sobie w marcu udział na mundialu w Katarze. W barażowym meczu pokonali Szwecję 2:0. W grupie zmierzą się z Argentyną, Meksykiem oraz Arabią Saudyjską. Turniej zbliża się wielkimi krokami i działacze musieli podjąć decyzję dotyczącą siedziby piłkarzy w Katarze.

Poznaliśmy bazę piłkarzy w Katarze. Reprezentanci zamieszkają w pięciogwiazdkowym hotelu

Nie zostało to jeszcze potwierdzone, ale wszystko wskazuje na to, że reprezentacja Polski będzie mieszkała w Ezdan Palace Hotel. To pięciogwiazdkowy hotel mieszczący się w Duhail. Nasi piłkarze i sztab szkoleniowy zajmą około 100 pokoi, których ceny wynoszą od 450 do tysiąca riali (riala = 1,2 złotego). Decyzja na temat zakwaterowania musiała zostać podjęta dość szybko, ponieważ chętnych na to miejsce nie brakowało. Poza Polską planowała tam mieszkać także reprezentacja Chorwacji. Co ciekawe, w Ezdan Palace Hotel miała być zakwaterowana również Rosja, ale ze względu na dyskwalifikacje tej drużyny z turnieju, ich miejsce zajęła nasza kadra.

Hotel w Duhail jest świetnym obiektem dla reprezentacji Polski nie tylko ze względu na luksus, ale także niedaleką odległość od stadionów i boisk treningowych. Dojazd na obiekt, na którym Polacy zmierzą się z Meksykiem i Argentyną zajmuje tylko pół godziny jazdy autokarem. Arena, na której zagrają z Arabią Saudyjską jest jeszcze bliżej. Znajduje się około 20 kilometrów od hotelu. Od boisk treningowych naszych reprezentantów dzieli jedynie 15 minut drogi.

Jeszcze przed mundialem w Katarze reprezentację Polski czekają zmagania w Lidze Narodów, która odbędzie się w czerwcu. W tych rozgrywkach trafili do dywizji A, gdzie w grupie zmierzą się z Walią, Holandią oraz Belgią.

