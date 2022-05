Niemcy złożyli oficjalny protest przeciwko grze w Białymstoku. PZPN zmienił lokalizację meczu

W styczniu bieżącego roku władze Białegostoku przekazały mieszkańcom informację o organizacji meczu eliminacji MME, w którym reprezentacja Polski U-21 zagra z drużyną narodową Niemiec U-21. Mecz odbędzie się 7 czerwca i będzie ostatnim starciem w grupie B na tym etapie rozgrywek. Na miesiąc przed datą spotkania miejsce uległo jednak zmianie.

Reprezentacja Polski nie zagra w Białymstoku. Niemcy narzekają na odległość od lotniska

Jak udało się ustalić TVP Sport, niemiecka federacja przeanalizowała odległość między Warszawą, gdzie mają lądować piłkarze, a Białymstokiem i nie zgadzają się, aby przed tym spotkaniem zawodnicy pokonywali autokarem blisko 200-kilometrowy odcinek. Ponadto przepisy mówią o maksymalnie dwugodzinnej podróży z lotniska do miejsca rozegrania spotkania. "Przejazd autokarem z Warszawy do Białegostoku w tak krótkim czasie jest po prostu niemożliwy" - pisze źródło.

– Zostaliśmy poinformowani przez Polski Związek Piłki Nożnej, że imprezę sportową, którą mieliśmy, jako Białystok zorganizować, przeniesiono do Łodzi. Wszystko ze względu na skargę, która dotarła do władz PZPN. Bardzo nam przykro, bo jesteśmy przekonani, że mecz w naszym mieście miałby bardzo dobrą atmosferę. Byłaby to atrakcja dla kibiców – skomentowała sprawę Anna Kowalska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN przekazał, że ustalono już nową lokalizację dla tego starcia. Reprezentacja Polski U-21 zagra z Niemcami na stadionie ŁKS-u Łódź. Dla porównania odległość między Warszawą a miejscem docelowym wynosi ok. 140 km.

Młodzieżowa reprezentacja Polski zajmuje obecnie 3. miejsce w grupie B eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni mają 15 punktów na koncie. Tuż przed zespołem Macieja Stolarczyka znajduje się Izrael, który ma o jeden punkt więcej oraz Niemcy, którzy prowadzą w tabeli z 21 punktami. Do końca kwalifikacji zostały dwie kolejki. Polacy - oprócz Niemców - zagrają z San Marino, które w rozgrywkach zdobyło tylko jeden punkt.

