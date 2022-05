Michniewicz spotkał się z Zalewskim. "To chłopak z dużym potencjałem"

Nicola Zalewski przeżywa ostatnio świetny okres. Polski obrońca w obliczu kontuzji Leonardo Spinazzoli oraz kiepskiej dyspozycji Matiasa Vini może liczyć na pewne miejsce w pierwszym składzie AS Romy. Polak zbiera świetne oceny za swoje występy we włoskich mediach.

Michniewicz opowiada o spotkaniu z Zalewskim. "To chłopak z dużym potencjałem"

Czesław Michniewicz spotkał się z Nicolą Zalewskim po meczu Romy z Leicester w Lidze Konferencji. Trener reprezentacji Polski opowiedział o sytuacji piłkarza w rzymskim klubie w rozmowie z Interią Sport. - Nicola zaczął grać i robi to widowiskowo. To się ludziom bardzo spodobało. Gdy schodził w końcówce meczu z Leicester dostał standing ovation. Kibice go lubią. Wiedzą, że przeszedł całą ścieżkę w Romie, od młodzieżowca, przez juniora. Cały Rzym tęsknił za kimś, kto zastąpi Francesco Tottiego. Za kolejnym rdzennym chłopakiem stąd. Takie nadzieje pokładają w Nicoli. Jest dużo sympatii w stosunku do niego - powiedział Michniewicz.

Szkoleniowiec reprezentacji przedstawił także szanse, jakie ma Zalewski, by grać w pierwszej reprezentacji. - To chłopak z dużym potencjałem, z konieczności gra na tej pozycji (lewego wahadłowego - przyp. red.). Nie boi się pojedynków w ataku, choć trochę gorzej jest u niego z bronieniem. Nad tym musi pracować i ma tego świadomość. Ale jeśli dalej będzie grał w zespole, który ma szansę zdobyć Puchar Ligi Konferencji, to znaczy, że sportowo jest....bliżej pierwszej reprezentacji, tak to ujmę. A jak będzie, to zobaczymy - dodał Michniewicz.

Nicola Zalewski rozegrał w tym sezonie 20 meczów, w których zaliczył dwie asysty. AS Roma po pokonaniu Leicester awansowała do finału Ligi Konferencji, gdzie zmierzy się z Feynoordem. W tabeli Serie A po 35 kolejkach klub z Rzymu zajmuje szóste miejsce z dorobkiem 59 punktów.

