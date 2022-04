Michniewicz wysyła asystenta do Włoch. Szykuje się powrót do kadry?

Sebastian Walukiewicz dołączył do Cagliari w lipcu 2019 roku. Włosi kupili Polaka z Pogoni Szczecin za cztery miliony euro. Od tego czasu zagrał we włoskim klubie w 43 spotkaniach. Zaliczył też trzy występy w reprezentacji Polski z Finlandią (5:1), Włochami (0:0) oraz Ukrainą (2:0). Niestety od 2021 roku zaczęły się jego problemy zdrowotne. - Co chwilę coś się wywraca i nie idzie po mojej myśli. Fatum jakieś? - pytał 21-latek w rozmowie z Dawidem Szymczakiem ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Największa siła Meksyku? Polska może mieć kłopoty na MŚ

Reprezentacja Polski U-17 zagra na ME. "Po raz pierwszy od 10 lat"

Sebastian Walukiewicz może wrócić do kadry narodowej. Będzie obserwowany

Mimo kontuzji Walukiewicza włoskie media wielokrotnie pisały o zainteresowaniu piłkarzem ze strony innych klubów. On sam był też zdecydowany na jedną z ofert. Co ważne, nie chciał opuścić Serie A. Okazuje się też, że o Walukiewiczu nie zapomniano w reprezentacji Polski.

Jak informuje Interia, asystent Czesława Michniewicza Mirosław Kalita ma pojawić się we Włoszech w najbliższy weekend. Cagliari zagra wówczas z Hellasem Werona. W tym meczu ma wystąpić Walukiewicz, który wrócił na boisko na początku kwietnia. Ma na koncie już 14 minut w spotkaniu z Udinese i osiem minut w meczu przeciwko Genoi. W spotkaniu z Hellasem też nie wystąpi od pierwszej minuty, ale później powinien pojawić się na boisku.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

Walukiewicz jest związany z Cagliari kontraktem, który wygasa z końcem czerwca 2024 roku. W tym sezonie zagrał w siedmiu meczach w Serie A. Drużyna znajduje się obecnie na 17. miejscu w tabeli i ma tylko trzy punkty przewagi nad Salernitaną, która znajduje się już w strefie spadkowej, ale rozegrała jeden mecz mniej. Do końca sezonu pozostały cztery kolejki.

Dawidowicz wciąż w kręgu zainteresowań Michniewicza

W zespole Hellasu Werona występuje natomiast Paweł Dawidowicz. On również jest przymierzany do reprezentacji Polski. Niestety, pod koniec zeszłego roku zerwał więzadło krzyżowe. Wrócił jednak zaskakująco szybko, ale w meczu z Cagliari nie wystąpi. Wkrótce może jednak dostać szansę od Czesława Michniewicza, który widzi go w ustawieniu z trójką w obronie. Dawidowicz w tym sezonie rozegrał 15 meczów w Serie A, a jego zespół jest na dziewiątym miejscu.

Michniewicz potwierdza. Słonina chce przyjechać na zgrupowanie. "Tak mi odpowiedział"

Czesław Michniewicz przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Spotyka się tam z aktualnymi i potencjalnymi reprezentantami Polski. Rozmawiał już m.in. z Karolem Świderskim, Adamame Buksą, Patrykiem Klimalą i Gabrielem Sloniną. Dodatkowo będzie oglądał mecz towarzyski naszych grupowych rywali. Meksyk w czwartek zmierzy się z Gwatemalą.