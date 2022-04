Slonina dostał już koszulkę od Michniewicza. "Jest bardzo zainteresowany grą dla Polski"

W polskich mediach o Sloninie zrobiło się głośno w chwili, gdy okazało się, że może on w przyszłości reprezentować barwy Polski. Taka możliwość istniała z racji posiadania przez niego polskiego obywatelstwa. Młodego bramkarza kuszą jednak również Amerykanie. Najpierw otrzymał powołanie do kadry U-20, a potem do seniorskiej reprezentacji. Kwestia tego, w której kadrze będzie grał w przyszłości pozostaje jednak otwarta. Pewne jest tylko to, że Slonina kolejny rok spędzi w swoim klubie, Chicago Fire. We wtorek 17-latek przedłużył umowę z klubem do 2023 roku.

Jako że golkiper nadal może wybierać, w której reprezentacji ma zagrać, to w mediach zaczęły pojawiać się głosy, żeby jak najszybciej "zaklepać" tego piłkarza poprzez powołanie go do seniorskiej reprezentacji i wystawienie go w meczu o punkty. Na tę sprawę niedługo po nominacji na selekcjonera Czesławowi Michniewiczowi zwracał uwagę jeden z kibiców podczas "Hejt Parku" na "Kanale Sportowym". Powołania do reprezentacji dla Sloniny domagał się również Mateusz Borek.

Michniewicz nie zlekceważył tej sprawy i zgodnie z tym, o czym pisaliśmy w poniedziałek, spotkał się ze Sloniną przy okazji meczu Pucharu USA Chicago Fire – Union Omaha (2:2, awans Unionu po karnych). Slonina w tym meczu nie zagrał. W sieci pojawiły się zdjęcia ze spotkania.

- Wręczyłem mu koszulkę reprezentację z numerem 1 i orzełkiem. Był bardzo dumny i wzruszony naszą rozmową. Jest bardzo zainteresowany grą dla Polski. Wiemy, że USA także go kusi, by tam grać. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby u nas grał – przyznał Czesław Michniewicz w rozmowie z Radiem ZET.

Również sam Slonina pozytywnie zapatruje się na grę dla Polski. - Wciąż nie zadecydowałem, którą kadrę ostatecznie będę reprezentował. Uwierz mi, to jest wciąż 50:50. Jeszcze nigdy nie miałem okazji być na zgrupowaniu którejkolwiek reprezentacji Polski, a muszę powiedzieć, że naprawdę na to czekam. Chciałbym zagrać w koszulce z orzełkiem na piersi, bo wiem, że to coś wyjątkowego. Obserwuję obie reprezentacje, uwielbiam zarówno Polskę, jak i USA i wiem, że czeka mnie bardzo trudna decyzja. Muszę wybrać to, co będzie dla mnie najlepsze i dlatego naprawdę chciałbym zobaczyć, jak to wszystko wygląda w reprezentacjach Polski – mówił w grudniu w rozmowie z Jakubem Sewerynem ze Sport.pl.

W tym sezonie MLS Slonina zagrał we wszystkich ośmiu meczach ligowych Chicago Fire. Pięć razy zachował czyste konto.

