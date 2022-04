Cash kontra trzecia zwrotka polskiego hymnu. "Bardzo się obawiałem"

Matty Cash bardzo dobrze wkomponował się w grę reprezentacji Polski. Prawy obrońca coraz śmielej poczyna sobie w biało-czerwonej koszulce. Rozegrał już cztery mecze, w tym przeciwko Szwecji w finale baraży o awans do mistrzostw świata. Polacy wygrali 2:0, a Cash zaliczył bardzo udany występ.

Matty Cash odpowiedział na pytania nurtujące kibiców. Zdradził, jak idzie mu nauka języka polskiego

Wielu kibiców piłki nożnej w naszym kraju wciąż ma jednak zastrzeżenia do 24-latka z uwagi na to, że nie włada językiem polskim. Matty Cash dorastał w Anglii i to tamtejszy język jest jego podstawowym. Gracz Aston Villi pilnie uczy się jednak polskiego. O postępach opowiedział w rozmowie na kanale Po Gwizdku.

- Mam lekcje dwa razy w tygodniu. Staram się zapamiętywać polskie słowa, mocno pracujemy razem z moją nauczycielką. Mówiłem już chłopakom kilka słów, ale jeszcze śmieją się ze mnie - zdradził defensor.

- Umiem już powiedzieć między innymi: "jak się masz?" i odpowiedzieć "wszystko dobrze". Jest nieźle. Po każdej lekcji dzwonię też do mojej mamy, by powiedzieć, czego się nauczyłem - dodał.

Matty Cash wyznał także, że obawiał się śpiewania polskiego hymnu. Odnosił on wrażenie, że jest bardzo trudny.

- Kiedy uczyłem się go ze słuchu, bardzo obawiałem się trzeciej zwrotki. Jest najtrudniejsza. Na szczęście później okazało się, że zawodnicy jej nie śpiewają i ja też nie muszę! - powiedział.

W rozmowie z Sebastianem Staszewskim Matty Cash opowiedział także m.in., jaki był najlepszy piłkarz, przeciwko któremu grał. Wybór reprezentanta Polski padł na Edena Hazarda. Miał okazję grać przeciwko niemu, gdy był jeszcze zawodnikiem Nottingham Forest, a Belg występował w Chelsea.

- Eden Hazard. Kiedy grał w Chelsea, był świetny. On grał na lewej, a ja na prawej. W tym sezonie grałem przeciwko Raheemowi Sterlingowi, był bardzo dobry. W Premier League wielu skrzydłowych prezentuje wysoki poziom - stwierdził.

Na koniec Matty Cash dodał, że chciałby zagrać przeciwko Lionelowi Messiemu. Okazję ku temu będzie miał podczas mistrzostw świata. Reprezentacja Polski zmierzy się w grupie z Argentyną, a także Meksykiem i Arabią Saudyjską.

