Transfer Szymańskiego? Minister sportu: Rozmowy w tej sprawie są zaawansowane

Sebastian Szymański jest jednym z trzech polskich piłkarzy, którzy po rozpoczęciu ataku rosyjskich wojsk na Ukrainę, nie zdecydowali się na wyjazd z kraju agresora. 22-latek pozostał zawodnikiem Dynama Moskwa. Nie skorzystał ze specjalnego okna transferowego FIFA, które zostało otwarte dla zawodników z lig rosyjskiej i ukraińskiej.

Zaskakujące informacje od ministra sportu Kamila Bortniczuka. Mówi o transferze Sebastiana Szymańskiego

Choć wiele mówiło się o tym, że reprezentant Polski znalazł się na celowniku Realu Sociedad, do transferu jednak nie doszło. Szymański nadal gra w Rosji i jest to dla niego bardzo trudny czas. Polak musi radzić sobie z falą hejtu. Wielu kibiców i internautów atakuje młodego gracza za to, że nie zmienił pracodawcy.

- W ogóle nie rozumiem tego szczucia. Uważam, że to przesada i poszło to w złą stronę. Wszystkie słowa internautów, dziennikarzy były populistyczne. Nie szczujcie go. Czepiamy się chłopaka, który musi wypełnić swój kontrakt - powiedział kilka dni temu agent Szymańskiego, Mariusz Piekarski.

W czwartek dość niespodziewanie nowe informacje na temat przyszłości Sebastiana Szymańskiego podał... minister sportu Kamil Bortniczuk. W rozmowie z TVP Sport zdradził, że 22-latek latem na pewno opuści Dynamo Moskwa i już negocjuje transfer.

- Jak wiadomo piłkarz negocjuje odejście do innego klubu spoza Rosji, rozmowy w tej sprawie są zaawansowane i najpóźniej latem opuści stołeczny klub. Chce odejść i - z informacji jakie do mnie docierają - wiem, że bardzo przeżywa całą sytuację. Oczywiście życzyłbym sobie, aby polscy zawodnicy - nie tylko piłkarze nożni - najszybciej jak to możliwe zrezygnowali z gry w ligach rosyjskich. Jestem przekonany, że selekcjoner Czesław Michniewicz i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, podejmą w tej sprawie najlepszą z perspektywy reprezentacji Polski decyzję - powiedział.

Bortniczuk nie zdradził jednak, skąd dokładnie ma taką informację, choć na co dzień nie zajmuje się piłką nożną i rynkiem transferowym. Nawet wspomniany agent zawodnika, Mariusz Piekarski, przekazywał, że w tej chwili nie ma żadnych konkretów w sprawie jego klienta. Wykluczył także transfer do Realu Sociedad, który wymieniano jako głównego zainteresowanego Szymańskim.

Sebastian Szymański wystąpił w tym sezonie w 24 meczach Dynama Moskwa we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich sześć bramek, a także zanotował osiem asyst. Przez portal Transfermarkt.de wyceniany jest na 13 milionów euro.

