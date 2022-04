Lekarz reprezentacji zabrał głos ws. odejścia Sousy. "Dotknęło nas jego zachowanie"

Pod koniec marca reprezentacja Polski dała nam wielkie powody do radości. Zespół Czesława Michniewicza pokonał 2:0 Szwecję i awansował na mistrzostwa świata w Katarze. Tym samym kadra zmieniła nie najlepszy klimat wokół siebie. Klimat, który został zepsuty przegranym meczem z Węgrami, utratą rozstawienia w barażach i odejściem Paulo Sousy.

REKLAMA

Zobacz wideo To największa siła Meksyku. To może sprawić Polakom kłopoty na MŚ

Przypomnijmy, że Portugalczyk, który pełnił rolę selekcjonera reprezentacji Polski od początku zeszłego roku, zdecydował się opuścić naszą drużynę pod koniec grudnia. Sousa niespodziewanie zakomunikował swoją decyzję prezesowi PZPN - Cezaremu Kuleszy.

"Odejście Lewandowskiego nie byłoby najgorsze". Czas Polaka przemija?

Chociaż początkowo Portugalczyk zapewniał, że jego decyzja nie ma nic wspólnego z nową pracą, to tuż po rozstaniu z polską reprezentacją związał się z Fluminense. Na Sousę spadła potężna krytyka, a na łamach "Przeglądu Sportowego" o byłym selekcjonerze wypowiedział się lekarz kadry - doktor Jacek Jaroszewski.

Jaroszewski o odejściu Sousy

- Paulo Sousa, mimo porażki w EURO, zdołał do siebie przekonać i zyskać zaufanie nie tylko sztabu, ale i piłkarzy. Sprawiał wrażenie fachowca, który nie tylko ładnie mówi, ale i słucha - powiedział Jaroszwewski.

I dodał: - No, ale na koniec zrobił to, co zrobił. Miałem dobre relacje z Portugalczykiem, ufał mi jako lekarzowi, brał pod uwagę moje sugestie, współpraca medyczna i fizjoterapeutyczna była na dobrym poziomie. Jego wyjazd z Polski do Brazylii zaburzył wrażenie. My patrzymy na pracę w reprezentacji kraju inaczej niż obcokrajowcy. To nie jest tylko miejsce wykonywania zawodu, ale przede wszystkim wyróżnienie i zaszczyt. Do umiejętności zawodowych dokładamy serce. Dla Paulo Sousy prowadzenie Polski było kolejną pracą. Dotknęło nas jego zachowanie, ale też potrafię je zrozumieć - wybrał opcję lepszą dla siebie. Zadzwonił i bez ściemniania wytłumaczył, że kierował się własnym interesem.

Lothar Matthaeus mówi wprost. "Dawno nie widziałem takiego bałaganu w Bayernie"

Reprezentacja Polski kolejne mecze zagra w czerwcu w Lidze Narodów. Nasza kadra na pewno zagra dwa razy z Belgią i raz z Holandią. Pod wielkim znakiem zapytania stoi zaś mecz z Walijczykami, którzy w terminie najpewniej zagrają baraż o awans na mistrzostwa świata. Zaległy baraż, spowodowany przełożeniem marcowego meczu Szkocja - Ukraina.