Majdan odpowiada Michniewiczowi. "Jeżeli mówi o molestowaniu, to jest to niesmaczne"

Czesław Michniewicz zdaje się prowadzić medialną wojnę z dziennikarzami po meczu ze Szwecją (2:0). Selekcjoner biało-czerwonych tuż po meczu starł się z Jackiem Kurowskim z TVP Sport, a w łączeniu z "Kanałem Sportowym" zaatakował kilku dziennikarzy, którzy krytykowali PZPN za powierzenie mu funkcji selekcjonera i nazwał ich "zgredami". Michniewicz miał tu na myśli Dariusza Tuzimka, Stefana Szczepłka czy Michała Kołodziejczyka.

Radosław Majdan odpowiada na ostre słowa Michniewicza. "To poszło za daleko"

Radosław Majdan wziął udział w programie "Misja Sport" w Onecie, w którym odniósł się do słów Czesława Michniewicza na jego temat. Były reprezentant Polski nie zamierzał trzymać języka za zębami. - Pytania na pierwszej konferencji do Michniewicza wzbudziły moją wątpliwość i zostałem obrażony pierwszy raz. Myślałem, że trener chciał po tym odreagować i to się uspokoi. Na drugi dzień poszedł do telewizji i pojechał ze mną. To poszło za daleko. Nie mogę pozwolić na to, że ktoś taki, jak Czesław Michniewicz obraża mnie bezkarnie - powiedział.

Majdan nawiązuje do wypowiedzi Czesława Michniewicza z rozmowy z portalem meczyki.pl, gdzie nie został wymieniony z imienia i nazwiska. - Jeśli nasz celebryta ocenia mnie, mówi o moralności, że moralnie nie powinienem być trenerem i mówi to człowiek, który grasował w Zatoce Sztuki i robił mnóstwo innych głupot włącznie z molestowaniem rzeczniczek klubów i tak dalej. On mnie ocenia moralnie? - stwierdzał selekcjoner. - Mam nadzieję, że trener ochłonie. Jeżeli mówi o molestowaniu, to jest to niesmaczne. Moim zdaniem powinien powiedzieć wszystko albo nie mówić wcale - dodaje Majdan.

- To jest poważne oskarżenie, za które są poważne konsekwencje. Myślę, że mocno wszystko przerosło Michniewicza i w nim to siedziało - przyznaje były reprezentant Polski. Majdan uważa, że Czesław Michniewicz powinien przygotować się na trudne pytania od dziennikarzy. - Selekcjoner musi sobie zdać sprawę, że jest na bardzo eksponowanym stanowisku w Polsce, jeśli chodzi o trenera. Będzie miał bardzo dużo trudnych pytań. I to nie jest tak, że jego koledzy będą mu "czesiować" - skwitował.