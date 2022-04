Duży problem rywali reprezentacji Polski przed mundialem. Poważna kontuzja Al-Shehriego

Reprezentacja Polski na mistrzostwach świata w Katarze w swoim drugim meczu zmierzy się z Arabią Saudyjską. Dla niektórych kadra z kraju o niewielkich piłkarskich tradycjach może wydawać się "chłopcem do bicia", zwłaszcza mając w pamięci ich średnio udany występ na mundialu w Rosji. Tym bardziej biorąc pod uwagę problemy kadrowe Saudyjczyków.

Wiele wskazuje na to, że rywale Polaków będą musieli poradzić sobie bez podstawowego napastnika. Saleh Al-Shehri doznał poważnej kontuzji. Zerwał ścięgno Achillesa i nie wiadomo, czy zdąży wyzdrowieć na turniej. 28-letni napastnik doznał kontuzji w zeszły piątek podczas meczu jego Al-Hilal z Al-Sharjah. Al-Shehri musiał opuścić boisko w 34. minucie, ale już w piątej zdążył strzelić bramkę dla swojego zespołu, który wygrał 2:1.

Saleh Al-Shehri rozegrał w tym sezonie dla saudyjskiego Al-Hilal 23 mecze we wszystkich rozgrywkach, ale rozegrał tylko 498 minut. Zdążył strzelić dwa gole. Znacznie lepiej idzie mu za to w kadrze. Zadebiutował w niej w listopadzie 2020 roku w meczu z Jamajką i od razu zdobył bramkę. Siedem kolejnych strzelił w eliminacjach do mistrzostw świata. Z nim na boisku Arabia Saudyjska wygrała w kwalifikacjach 11 meczów, a tylko dwa zremisowała. Kiedy zabrakło go w meczu z Japonią, Saudyjczycy przegrali 0:2. Łącznie w reprezentacji zagrał 15 spotkań i strzelił osiem goli.

Praktycznie całą karierę spędził w ojczyźnie nie licząc dwuletniego pobytu w Portugalii w klubie SC Beira-Mar. Jego aktualny klub, Al-Hilal, to zwycięzca Azjatyckiej Ligi Mistrzów w zeszłym sezonie. Klub brał udział w Klubowych Mistrzostwach Świata, ale musiał uznać wyższość Chelsea w półfinale (0:1) i El Ahly w meczu o trzecie miejsce (0:4).

W tym zespole gra kilku reprezentantów Arabii Saudyjskiej. W rozmowie z Kacprem Sosnowskim opowiedział o nich Łukasz Gikiewicz, który kiedyś grał w tym kraju. - Jakbym miał na kogoś zwrócić uwagę, to może być to Salem Al-Dawsari, napastnik, który strzelił bramkę Australii, w tych eliminacjach miał ich na koncie 8. Jest też ruchliwy Fahad Al-Muwallad. Ich styl polega jednak na kopnięciu piłki i szybkim do niej biegnięciu. Kamila Glika na pewno wyprzedzą, ale w obronie u nich będą działy się cyrki. Jeśli strzelimy im gola w pierwszych 15 minutach, będzie nam dużo łatwiej. Myślę, że Robert Lewandowski będzie miał z Arabią trening strzelecki. Dlatego nie bójmy się Arabii Saudyjskiej. Jeśli ich będziemy się bać, to lepiej nie lećmy do Kataru – mówił.