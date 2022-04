Michniewicz znowu mocno odpowiada ekspertowi. "Jego życie to mem"

Wielu ekspertów krytykowało decyzję Cezarego Kuleszy i wybór Czesława Michniewicza na selekcjonera reprezentacji Polski. Jemu samemu natomiast zarzucano kontakty z mafią piłkarską odpowiedzialną za ustawianie meczów. Nawiązanie nie było przypadkowe, bo 711 połączeń już przeszło do historii. Selekcjoner odnosił się do tego tematu wielokrotnie. Zrobił to raz jeszcze przy okazji kolejnego wywiadu. Tym razem Michniewicz podszedł do tego tematu inaczej, skupił się bowiem na relacji: trener - dziennikarz/ekspert.

- Nie mam problemu z tym, że ktoś mówi, że dzwoniłem siedemset czy dwa tysiące razy do [Ryszarda F. - przyp. red.]. To są fakty. Ja z tym nie dyskutuję. Możesz mnie zawsze o to zapytać, to ci powiem, że tak dzwoniłem i rozmawiałem z nim. Ale z tego nic nie wynikało, więc nie mów mi i nie wmawiaj ludziom, że jestem jakimś kryminalistą. A taka była narracja. To mnie najbardziej boli. Jeśli ty krytykujesz mnie jako dziennikarz, ja to przyjmuję i mogę się z tobą nie zgadzać, ale to jest twoja rola. Tylko nie oceniaj mnie jako człowieka. Bo ty o mnie nic nie wiesz - powiedział Michniewicz.

Dostało się też innym. - Jeśli nasz celebryta [Michniewicz nie podał nazwiska - red.] ocenia mnie, mówi o moralności, że moralnie nie powinienem być trenerem i mówi to człowiek, który grasował w Zatoce Sztuki i robił mnóstwo innych głupot włącznie z molestowaniem rzeczniczek klubów i tak dalej. On mnie ocenia moralnie? To jest były piłkarz i ja tego nie akceptuję - skwitował selekcjoner, a następnie zwrócił do prowadzącego program.

- Znamy się długo. Każdy z nas wie o sobie dużo. Podobnie jest między dziennikarzami, wiecie dużo, ale nie o wszystkim rozmawiacie na wizji. A o mnie już możecie mówić, tak? Bo jestem trenerem, ale jak ja zapytam o cokolwiek, to jest obraza majestatu. Was nie można dotknąć - zakończył

Na sam koniec oberwało się jeszcze byłemu reprezentantowi Polski, Dariuszowi Dziekanowskiemu, który również wielokrotnie krytykował Czesława Michniewicza jeszcze za czasów, gdy prowadził on Legię Warszawa. - Akurat to on, co wyprawiał w Bukareszcie... Całe jego życie to mem. On miał taki talent, że powinien grać na poziomie Maradony, ale nie grał. Dlaczego? Wszyscy wiemy. I on teraz mnie moralizuje? Nie powiem na niego słowa, bo to mój idol z dziecięcych lat. On ma prawo mnie krytykować, ale Dziekan proszę, rób to mądrze - usłyszeliśmy.

29 marca cała Polska świętowała sukces naszej piłkarskiej reprezentacji. Biało-czerwoni wygrali ze Szwedami i awansowali na mistrzostwa świata w Katarze. Sukces przyćmiła nieco postawa selekcjonera Czesława Michniewicza, którego wyprowadził z równowagi Jacek Kurowski, dziennikarz TVP Sport.

Kurowski sugerował, że piłkarze reprezentacji Polski byli mocno zaskoczeni ustawieniem, w jakim ostatecznie zagrali. - To bzdura. Nieprawda. Od trzech dni trenowaliśmy w tym ustawieniu. Nie wiem, kto panu tak powiedział. Kolejny raz szukacie afery tam, gdzie jej nie ma - odpowiedział selekcjoner i dodał: -Mam olbrzymią satysfakcję, biorąc pod uwagę to, co się mówiło, pisało, że podzieliłem Polskę na pół i tak dalej. Ja to pamiętam i zadra została na długo - usłyszeliśmy na wizji.

Od tamtej sytuacji minęło kilka dni, a Czesław Michniewicz raz jeszcze do niej wrócił. Tym razem na spokojnie, co można wywnioskować z jego wypowiedzi. - Nie znałem kontekstu, nie wiedziałem, co powiedział Wojtek Szczęsny, ale wtedy rozmawiał ze mną. I w pierwszym pytaniu nie zaczyna od gratulacji czy tam nie wiem, że fajny mecz zagraliśmy. Nie chodzi o to, żeby chwalił mnie, niech chwali drużynę, ale wtedy mówił [to tak, jakbym] wylosował skład z kapelusza czy ze zdrapki? To tak nie jest - powiedział selekcjoner w programie "Pogadajmy o piłce".

Dopiero kilka dni później naszła Michniewicza chwila refleksji. - Gdyby dzisiaj [Jacek Kurowski - przyp. red.] zapytał mnie o to samo, to bym inaczej odpowiedział. Nie miałem chęci, żeby się komuś odgryzać. Kończę rozmowę z Feddkiem i w drugim wywiadzie [Kurowski - red.] pyta o zaskoczenie drużyny ustawieniem. Gdzieś pamiętając zaszłość, bo dwa miesiące wcześniej cały czas był w kontrze do mnie, teraz zadaje takie pytanie. Gdyby to powiedział ktoś inny, pewnie byłoby inaczej - dodał.

Selekcjoner reprezentacji Polski powiedział, że nie uważa, aby to było dobre zachowanie z jego strony. - Nie będę tak więcej postępował, bo to nie jest mój styl - powiedział na wizji, jednakże dodał, że był to wynik emocji, które nim zagrały, a te nawarstwiały się już jakiś czas.