Jak zakończyć spór Michniewicza z dziennikarzami? Były szef PZPN ma sposób

Czesław Michniewicz tuż po zakończeniu meczu Polska - Szwecja, w którym nasza drużyna zapewniła sobie awans na mundial, wywołał prawdziwą burzę. Wszystko za sprawą wywiadu dla TVP Sport, w którym starł się z dziennikarzem Jackiem Kurowskim. Następnie w rozmowie z Kanałem Sportowym, ponownie zaatakował Kurowskiego, a także kilku innych dziennikarzy, którzy wcześniej wypominali mu jego 711 połączeń telefonicznych z "Fryzjerem", szefem piłkarskiej mafii.

- My wygrywamy mecz, bardzo trudny, a on mówi, że zawodnicy nie wiedzieli, w jakim systemie zagrają. No co on p... za głupoty? - wypalił m.in. Michniewicz na temat dziennikarza TVP. Całej wypowiedzi można posłuchać na zamieszczonym poniżej filmie.

Cała sytuacja mocno odbiła się na wizerunku selekcjonera reprezentacji Polski. W zgodnej opinii ekspertów, w sposób negatywny. Teraz do sytuacji postanowił odnieść się także Michał Listkiewicz. Były sędzia międzynarodowy, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. W swoim felietonie dla "Super Expressu" zaproponował Michniewiczowi sposób na zażegnanie konfliktu z dziennikarzami.

"Proponuję załatwić to jak kiedyś Jerzy Engel: przy kuflu piwa i bez emocji" - napisał Listkiewicz. "Konflikt selekcjonera Michniewicza z kilkoma dziennikarzami to burza w szklance wody. Im bliżej mundialu, tym grubszy kurz go przykryje. Trener nieco się zagalopował, w rewanżu dziennikarze nie wytrzymali nerwowo" - dodał.

Przed Czesławem Michniewiczem teraz sporo pracy. Musi jak najlepiej przygotować reprezentantów Polski do udziału w mistrzostwach świata, które na przełomie listopada i grudnia odbędą się w Katarze. Biało-Czerwonych czekają w grupie mecze z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską.

