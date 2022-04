Morawiecki może zbudować ośrodek dla reprezentacji Polski. "To ma sens"

Reprezentacja Polski poznała swoich rywali w grupie na mistrzostwach świata w Katarze. Kadra prowadzona przez Czesława Michniewicza zagra z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. Niewykluczone, że tuż przed mundialem biało-czerwoni zagrają w sparingu z Brazylią, jeszcze przed planowanym wylotem do Kataru. - Trafiliśmy idealnie w losowaniu, na świetne zespoły. Dla kibiców to będzie również duża atrakcja - stwierdził selekcjoner.

REKLAMA

Zobacz wideo Analizujemy rywali Polaków na MŚ. Na to musi być gotowy Czesław Michniewicz

Powstanie nowa baza dla reprezentacji Polski? Może w tym pomóc Mateusz Morawiecki

Czesław Michniewicz był gościem programu "Pogadajmy o piłce" na antenie Meczyki LIVE. Selekcjoner reprezentacji Polski spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim, a jednym z tematów rozmowy była nowa baza dla kadry. - Poruszyłem jeden temat, który jest od lat problemem, czyli brak bazy. Dzisiaj szybko buduje się taki hotel. Jak są boiska, to jest to najmniejszy problem. Legia Training Center? To idealne miejsce, żeby go zbudować. Dla reprezentacji musi być wyższy standard i więcej pokojów. Reprezentacji w PZPN jest 18, więc co akcja szkoleniowa, to trzeba gdzieś te 18 zespołów umieścić - powiedział.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Michniewicz podkreślał, że był bardzo zadowolony z rozmowy z premierem. - Premier pytał, w czym mógłby nam pomóc, więc poruszyliśmy kilka tematów. Nie byłem przygotowany tak szczegółowo, żeby mówić premierowi, co dokładnie potrzebujemy. Pytał też o nowe technologie, czy potrzebujemy laboratorium. Nie znałem premiera z tej strony, że tak głęboko siedzi w piłce i zna wiele szczegółów - dodał szkoleniowiec.

Czesław Michniewicz opowiedział też o swoim pomyśle na mecz ze Szwecją. - My wiedzieliśmy, co lubią Szwedzi. Lubią długie akcje, jak są przy piłce i wymieniają dużo podań. Tak zamęczają przeciwnika, a my chcieliśmy, żeby akcje były krótkie i przerywane na różne sposoby. Ktoś powie, że zabiłem piłkę w ten sposób - skwitował.