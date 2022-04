Boniek ostrzega Nicolę Zalewskiego. "W piłce nożnej tak to nie działa"

Nicola Zalewski stał się podstawowym piłkarzem Romy w ostatnich tygodniach. Reprezentant Polski wszedł w drugiej połowie meczu z Hellasem Verona (2:2) w połowie lutego i od tego czasu jest pierwszym wyborem Jose Mourinho na lewym skrzydle. Zagrał w tym sezonie w dwunastu spotkaniach. Ostatnio włoskie media zachwycały się występem Zalewskiego w wygranym 1:0 meczu z Sampdorią. - Był jednym z najlepszych - pisały.

"Zalewski ma wszystko: technikę, szybkość, skoczność"

Postawę Zalewskiego skomentował Zbigniew Boniek, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- Nicola jest z pewnością monitorowanym piłkarzem. Wiem, że trener Czesław Michniewicz obserwuje go i chce przyjechać do Rzymu, aby zobaczyć go na żywo. Chłopak ma wszystko: technikę, szybkość, skoczność. Jose Mourinho o tym wie i dał mu nową rolę na boisku, a Nicola Zalewski radzi sobie bardzo dobrze. Ma przed sobą przyszłość. Od niego zależy, jak ją wykorzysta - powiedział Boniek dla włoskiego dziennika "Il Messaggero".

Zdaniem Bońka, Jose Mourinho jest odpowiednim trenerem dla Romy, a klub powinien wygrać Ligę Konferencji Europy, gdzie w ćwierćfinale zmierzy się z norweskim Bodo/Glimt.

- Jose Mourinho to właściwy człowiek. Gdyby Roma zajęła czwarte miejsce, to byłby cud. Jeśli jednak zajmie miejsca 5-7, to będziemy musieli to zaakceptować i pomyśleć, że projekt trwa już trzy lata. Ważne byłoby też wygranie Ligi Konferencji Europy, by kontynuować proces wzrostu. Czego brakuje Romie, by walczyć o mistrzostwo? Trzech, może czterech zawodników, którzy mogą wzmocnić skład - dodaje Boniek.

Zwrócił też uwagę, że lider Romy Nicolo Zanioli (w 33 meczach zdobył cztery bramki i miał osiem asyst) gra zbyt indywidualnie.

- Z pewnością jest zawodnikiem, który ma ogromny potencjał. Problem polega na tym, aby zrozumiał, czy zamierza wykorzystać te umiejętności dla siebie, czy dla zespołu. Znakomite cechy, które posiada, powinny stanowić coś więcej dla Romy. Kiedy ma piłkę, zawsze chce wszystko robić sam. W piłce nożnej tak to nie działa - przyznał Boniek.

Roma po 31. kolejkach zdobyła 54 punktów i zajmuje piąte miejsce w Seria A. Do prowadzącego Milanu traci trzynaście punktów.