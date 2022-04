Była gwiazda Meksyku ułatwia pracę Michniewiczowi. "Nasza największa bolączka"

Podczas mundialu w Katarze reprezentacja Polski zmierzy się z Argentyną, Meksykiem oraz Arabią Saudyjską. Na dzień dobry zmierzymy się z Meksykiem, który wystąpił na wszystkich ostatnich siedmiu mundialach. I za każdym razem wychodził z grupy, ale kończył zmagania na 1/8 finału. Dla porównania: Polacy ostatni raz wyszli z grupy 36 lat temu. Jak Meksykanie przyjęli losowane?

REKLAMA

Zobacz wideo Analizujemy rywali Polaków na MŚ. Na to musi być gotowy Czesław Michniewicz

Łapiński punktuje Michniewicza. "Niestety, nie skorzystał z tej szansy"

Na ten temat wypowiedział się Jared Borgetti, drugi najskuteczniejszy meksykański piłkarz w historii kadry. Tylko Javier "Chicharito" Hernandez zdobył więcej bramek niż Borgetti, uczestnik mistrzostw świata w 2002 i 2006 roku.

- Ze względu na historię i dokonania na mundialu faworytem numer jeden jest bez żadnych wątpliwości Argentyna. I wydaje mi się, że awansuje z pierwszego miejsca. O drugą pozycję powalczą Meksyk i Polska. Arabia Saudyjska skończy na ostatnim miejscu. Wprawdzie nie można jej lekceważyć, na mundialu tego typu zespoły są w stanie sprawić niespodziankę, a Arabia robi postępy, ale przez niespodziankę rozumiem bardziej urwanie komuś punktu, niż włączenie się do walki o wyjście z grupy - mówi Borgetti na łamach portalu sportowefakty.wp.pl.

Kto mógłby zastąpić Modera w kadrze? Kosowski podpowiada. "Pracuś"

I dodaje: - Siła Meksyku i Pilski jest zbliżona. W sumie chyba mógłbym powiedzieć, że to 50 na 50, ale macie jednak Lewandowskiego. A takiego gracza nie ma ani Meksyk, ani zdecydowana większość reprezentacji. Ze względu na jego osobę kilka procent więcej można więc przyznać Polsce. To Lewandowski robi tu różnicę. (...).

Borgetti został poproszony też o wymienienie zalet i wad Meksyku.

- Naszą silną stroną jest fakt, że Meksykanie nigdy nie przestają biegać, co utrudnia rywalowi funkcjonowanie. Jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie, mamy dobrą technikę, taktycznie też wiemy o co chodzi. Naszą bolączką jest stojąca piłka. To właśnie ze stałych fragmentów gry tracimy dużo bramek. Za dużo. Jeśli tego nie poprawimy, to Polska może nam zrobić krzywdę, choćby właśnie ze stałych fragmentów. Wystarczy porównać potencjał wzrostu naszych i waszych piłkarzy. Meksykanie są z reguły jedną z najniższych drużyn na mundialu, zazwyczaj nasz piłkarz ma poniżej 180 cm i zdecydowanie poniżej 80 kg. Dlatego musimy to nadrabiać ruchliwością i innymi atutami - analizuje.

Meksykanie zadają ważne pytanie po wylosowaniu Polski na MŚ 2022

Meksykański dziennik "El Universal" w zaskakujący sposób skomentował losowanie grup mundialu w Katarze. Dziennikarze tej redakcji zastanawiają się, czy ich reprezentacja nie trafiła do grupy śmierci. - Tak się wydaje, kiedy zobaczymy, że trafiliśmy na Argentynę - czytamy w relacji.

Terminarz Polaków: