To nie żart. Są oficjalne ceny biletów na MŚ w Katarze. Porażające

W piątek reprezentacja Polski poznała rywali na najbliższych mistrzostwach świata. W fazie grupowej drużyna Czesława Michniewicza zagra kolejno z Meksykiem, Arabią Saudyjską oraz Argentyną. We wtorek ruszy sprzedaż biletów na te spotkania.

Kibice będą mogli kupować bilety od godziny 11:00. Wejściówki można nabywać poprzez oficjalną stronę FIFA. Jedna osoba może nabyć maksymalnie 6 biletów na mecz oraz 60 biletów na cały turniej. Do zakupu należy podać dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, kraj pochodzenia, kraj przebywania, dokument tożsamości.

Na każde spotkanie osiem procent pojemności stadionu trafi do sprzedaży skierowanej do kibiców danej drużyny. Oznacza to, że na mecze z Meksykiem i Argentyną dla polskich fanów dostępne będzie 3200 biletów (obiekt Stadium 974 mieści 40 tys. osób), a z Arabią Saudyjską 3628 (Education City Stadium mieści 45350 osób).

Rusza sprzedaż biletów na mundial

"W przypadku ogromnego zainteresowania meczem, przekraczającym pojemność stadionu/kategorii cenowej, FIFA dokona losowania spośród złożonych zamówień" - czytamy na portalu "Łączy nas piłka".

FIFA podała też ceny biletów w katarskich rialach. Na mecze grupowe, w zależności od kategorii, ceny wahają się od 300 zł do 900 zł. Jeśli Polska wyjdzie z grupy, to za obejrzenie spotkania w 1/8 finału trzeba zapłacić od 400 do 1150 zł. Ćwierćfinał to koszt od 870 zł do 1800 zł. Półfinał: 1500 zł do 4000 zł, a finał: od 2500 zł do 6800 zł. Dostępną metodą płatności jest karta.

Kibice udający się do Kataru będą musieli wyrobić specjalną Hayya Card. Jest ona wymagana do wjazdu na teren Kataru i zastępuje wizę w trakcie trwania turnieju. Karta będzie obowiązywać w terminie od 1 listopada 2022 do 16 stycznia 2023 roku. Hayya card upoważnia do wielokrotnego przekraczania granic Kataru, darmowej komunikacji miejskiej i wstępu na teren stadionu wraz z okazaniem ważnego biletu na mecz.

Mistrzostwa świata w Katarze potrwają od 21 listopada do 18 grudnia. Tytułu wywalczonego cztery lata temu bronić będą Francuzi.