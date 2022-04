Kamil Grosicki wyznał, jaki miał plan, gdyby Polska nie awansowała na mundial

Kamil Grosicki po przerwie wrócił do kadry reprezentacji Polski w piłce nożnej. 33-latek zagrał przez moment podczas meczu przeciwko Szkocji, a w trakcie starcia w barażu o mundial ze Szwecją miał być w gotowości. Piłkarz nie kryje tego, że marzył o powrocie do składu.

Grosicki myślał o zakończeniu kariery. Awans na mundial zdecydował

- Nie muszę powtarzać, że gra w reprezentacji zawsze była moim celem i marzeniem. Wróciłem do niej po roku. Zagrałem 20 minut ze Szkocją, a przeciwko Szwecji nie zagrałem, ale byłem gotowy wejść na boisko, gdyby trener potrzebował mojej pomocy. Trener zna moją wartość i wie, że jestem doświadczonym piłkarzem - stwierdził skrzydłowy w rozmowie z "Super Expressem".

Grosicki przyznał, że od rezultatu meczu ze Szwecją zależała jego dalsza kariera. - Każdy z nas wiedział jak ważny to mecz, a dla starszych piłkarzy, to ostatni mundial. Ja podchodziłem do tego tak – powalczyć z kadrą i pojechać na mundial, albo powiedzieć "pas". W mojej głowie były myśli o zakończeniu kariery reprezentacyjnej w przypadku, gdybyśmy nie awansowali - otwarcie powiedział "Grosik".

Potem zawodnik wytłumaczył jeszcze, że miałby świadomość, iż zespół reprezentacyjny trzeba by było budować na nowo. - W takiej sytuacji pewnie budowano by nowy zespół, stawiając na młodych zawodników. Awansowaliśmy, więc moja kariera w kadrze może jeszcze trwać - podsumował.

Kamil Grosicki z kadrą związany jest od 2008 roku. Dotąd zagrał w aż 84 meczach. Autor siedemnastu bramek dla Polski aktualnie reprezentuje barwy Pogoni Szczecin. W tym sezonie dla tego klubu zagrał w 19 meczach, strzelił 5 bramek i zaliczył tyle samo asyst. Jak wylicza portal transfermarkt.pl, Grosicki w tym sezonie ekstraklasy spędził 1248 minut na boisku.