Legenda nie ma wątpliwości. "Gdybyśmy mieli Lewandowskiego, zostalibyśmy mistrzami świata"

Argentyna, oprócz Meksyku i Arabii Saudyjskiej, będzie rywalem reprezentacji Polski w grupie C piłkarskich mistrzostw świata, które odbędą się w listopadzie i grudniu w Katarze. W ten sposób powinno też dojść do starcia dwóch najlepszych piłkarzy na świecie - Roberta Lewandowskiego i Leo Messiego.

"Gdybyśmy mieli Lewandowskiego, zostalibyśmy mistrzami świata"

Jak się okazuje, w Argentynie bardzo docenia się polskiego napastnika. - Brakuje nam z przodu kogoś takiego jak Lewandowski. Bo Lautaro Martinez to jednak nie ten poziom. Gdybyśmy mieli w ataku Argentyny Lewandowskiego, to wtedy z dużą dozą pewności powiedziałbym, że zostalibyśmy mistrzami świata! - mówił Daniel Bertoni, mistrz świata z 1978 roku, w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Argentyńczyk nie ma też wątpliwości, że to Lewandowski, a nie Leo Messi, zasłużył na Złotą Piłkę za rok 2021. - Jako Argentyńczyk mówię wprost: Polacy mają rację! Macie prawo czuć żal, bo mimo mojego ogromnego szacunku dla Messiego, to jednak ostatnio lepszy był Lewandowski. Niestety dla niego, dziennikarze głosowali bardziej na historię Messiego, na jego całokształt, a nie tak naprawdę na ostatni sezon - deklarował.

- Powtarzam: w moim odczuciu Złota Piłka bardziej należała się Lewandowskiemu. Natomiast co do tych wielkich nazwisk, to będzie w pewnym sensie mundial gwiazd powoli schodzących ze sceny, przynajmniej jeśli chodzi o mistrzostwa świata. Mam tu na myśli Messiego, Lewandowskiego, Cristiano Ronaldo, być może Neymara - dodawał.

"Polska ma Lewandowskiego, ale Meksyk nigdy nie odpuszcza"

Jakiej rywalizacji Bertoni spodziewa się w grupie C na mundialu w Katarze? - Faworytem jest Argentyna. Ze względu na historię, ale też piłkarzy, których ma obecnie w składzie. W teorii powinniśmy zająć pierwsze miejsce. Ale moim zdaniem każdy kolejny mundial jest coraz bardziej wyrównany i naprawdę nie można lekceważyć nikogo. Nawet Arabii Saudyjskiej. Wiele też będzie zależało od tego, w jakim kto przyjedzie "stanie". Ilu graczy odpadnie ze względu na kontuzje, kto w jakiej będzie formie - tłumaczył mistrz świata z 1978 roku, który wierzy, że jego rodacy zdołają w Katarze odnieść sukces.

- To dobry zespół, choć moim zdaniem drużyna z 2014 roku, która sięgnęła po wicemistrzostwo świata, była piłkarsko lepsza. Natomiast ta jest bardziej zjednoczona, zgrana, co też jest dużym atutem. Dlatego wszystko może się zdarzyć, łącznie z tym, że wygramy ten turniej. Nie to, że jesteśmy faworytem, ale przy wyrównanym poziomie nasz zespół może się zaliczać do tych, którzy mogą wygrać. W końcu wciąż mamy w składzie jednego z najlepszych piłkarzy na świecie - mówił Daniel Bertoni.

A kto oprócz Argentyny powinien wyjść z grupy? - Zespoły Polski i Meksyku są dość wyrównane, jeśli chodzi o siłę. Polska ma oczywiście Lewandowskiego, to ogromny atut, który może mieć w Katarze wielkie znaczenie. Nie ma chyba kibica na świecie, który nie znałby tego nazwiska. Natomiast co do Meksyku... Nawet jeżeli wygraliśmy z nimi większość spotkań, to nieraz bywały to trudne mecze. Ograliśmy ich na mundialu 2006 i 2010, ale w tym pierwszym przypadku potrzebna była do tego dogrywka. Oni nigdy nie odpuszczają - zakończył Argentyńczyk.