Kluczowy piłkarz kadry może nie pojechać na mundial. Diagnoza po koszmarnej kontuzji

Była 85. minuta meczu Brighton - Norwich, kiedy w niegroźnej sytuacji Jakub Moder stracił piłkę na własnej połowie. Pomocnik reprezentacji Polski przegrał pojedynek z Teemu Pukkim, upadł na murawę i od razu zaczął prosić o pomoc lekarzy. Moder zwijał się z bólu, trzymając się za kolano. Sytuacja wyglądała bardzo, bardzo źle. Polak musiał opuścić boisko i robił to przy pomocy klubowych fizjoterapeutów. Niedługo później został wywieziony ze stadionu na noszach.

Dramat Modera. Może nie pojechać na mundial. Poważna kontuzja

Serca kibiców reprezentacji Polski zabiły mocniej. Moder to podstawowy zawodnik kadry, wystąpił w pierwszym składzie chociażby w barażu ze Szwecją. Dobrych informacji nie miał też trener Brighton. – To kontuzja kolana. Jeszcze za wcześnie, aby mówić o szczegółach, ale to nic dobrego – powiedział po meczu Graham Potter.

W niedzielę w sieci zaczęły pojawiać się nieprawdziwe informacje na temat tego, że kontuzja Modera jest poważna. Polak w rzeczywistości przechodził dopiero badania. Niestety, potwierdziły one największe obawy. Jak poinformowali dziennikarze Tomasz Włodarczyk i Mateusz Borek, Jakub Moder zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Polaka czeka teraz wielomiesięczna przerwa.

Tymczasem w listopadzie zaczynają się mistrzostwa świata. Jeszcze za wcześnie, żeby odbierać Moderowi szanse na występ, ale te wydają się teraz minimalne. Moder musiałby się wykurować w ekspresowym tempie.

Przykładem dla Modera może być Krystian Bielik. Zawodnik Derby County przechodził tę kontuzję dwa razy i to w niedużym odstępie czasu. - Oba przypadki wydarzyły się przy okropnych warunkach w kwestii boiska i pogody - relacjonował niedawno. Podniósł się i wrócił, także do kadry. Bielik też wystąpił w meczu ze Szwecją. Innym kadrowiczem, który zmagał się dwukrotnie z poważną kontuzją kolana, jest też Arkadiusz Milik.

