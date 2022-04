Rosjanie żądają ukarania Polski walkowerem. "Szwedzi są bardzo niezadowoleni"

Od miesiąca trwa atak Rosji na Ukrainę. Wojna wywołana przez Władimira Putina jest szeroko komentowana na całym świecie, a poszczególne organizacje podejmują kolejne kroki mające na celu ukarać kraj agresora i skłonić go do zakończenia inwazji. Jednymi z nich są FIFA oraz UEFA, które po interwencji reprezentacji Polski, Czech oraz Szwecji postanowiły wykluczyć „Sborną" z rozgrywek międzynarodowych. Drużyna Walerija Karpina nie zgadzała się z podjętą decyzją i złożyła odwołanie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu, jednak wykluczenie zostało podtrzymane. Rosjanie do dziś nie mogą pogodzić się z decyzją, co chwile dając upust swojej złości.

Reprezentacja Polski ukarana walkowerem? Absurdalny pomysł rosyjskiego dziennikarza

Z kraju najeźdźcy słychać słowa krytyki wobec biało-czerwonych. Polacy są oskarżani, m.in. o uzyskanie awansu do finału baraży mistrzostw świata przy zielonym stoliku. Jednak na tym się nie kończy. Do coraz większych kontrowersji dochodzi na antenie Match.tv. Anton Anisimow, jeden z dziennikarzy stacji, nazwał ostatnio reprezentację Polski "podłymi stworzeniami". Po tych słowach z rosyjskimi dziennikarzami nie chciał rozmawiać legendarny trener, Fabio Capello, o czym pisaliśmy TUTAJ.

Jednak nie tylko Anisimow nie gryzł się w język. Podobne zdanie miał jego współpracownik, Georgij Czerdancew. Rosjanin zażądał wykluczenia biało-czerwonych z mistrzostw świata.

- Polska odmówiła gry z Rosją jeszcze przed kongresem FIFA, a kwestia wykluczenia Rosji nie była nawet na nim podnoszona. Uważam, że zachowanie Polski należy interpretować jako walkower 0:3 na skutek niestawienia się na mecz – stwierdził dziennikarz.

Czerdancew wzywa również reprezentację Szwecji do odwołania się od decyzji FIFA, ponieważ jego zdaniem kadra Czesława Michniewicza awansowała do finału baraży bezpodstawnie, dostając wolny los.

- O ile rozumiem, Szwedzi są bardzo niezadowoleni, że Polacy zdobyli przewagę. Planują się odwołać – zakończył Czerdancew.

Reprezentacja Polski na mistrzostwach świata

Dzięki wtorkowemu zwycięstwu z drużyną Janne Anderssona 2:0, biało-czerwoni awansowali na mundial w Katarze. W piątek Polacy poznali już swoich rywali w fazie grupowej mistrzostw świata. W pierwszych trzech spotkaniach reprezentacja Polski zmierzy się z Meksykiem (22 listopada), Arabią Saudyjską (26 listopada) oraz Argentyną (30 listopada).