Zbigniew Boniek zadrwił z Jana Tomaszewskiego. "Co tak zachowawczo"

Reprezentacja Polski zakwalifikowała się we wtorek na mistrzostwa świata w Katarze, a w piątek poznaliśmy naszych rywali w fazie grupowej turnieju. Biało-czerwoni trafili do grupy C, w której zmierzą się z Meksykiem, Arabią Saudyjską oraz Argentyną. Tuż po losowaniu wielu ekspertów wypowiedziało się na temat wyników losowania. Wśród nich nie zabrakło optymistów.

"To ostatnia szansa dla tego pokolenia, żeby coś osiągnąć. Półfinał mundialu jest w zasięgu tej drużyny" - powiedział Jan Tomaszewski na łamach "Super Expressu". W sobotę do słów byłego bramkarza reprezentacji Polski odniósł się Zbigniew Boniek. "Co tak zachowawczo?" - pyta żartobliwie honorowy prezes PZPN.

Jan Tomaszewski podkreślił w dzień losowania grup MŚ 2022, że wierzy w Polskę i jej szanse na wyjście z grupy. - Z Arabią Saudyjską powinniśmy sobie poradzić, a z Meksykiem może być różnie, ale nie jesteśmy na straconej pozycji. Argentyna również jest taka, że możemy zagrać z nimi na zero z tyłu. To wszystko zależy, po każdym meczu będzie inna sytuacja. Pierwszy mecz trzeba wygrać. Jeśli ten mecz się wygra, to naprawdę drużyna dostaje skrzydeł. Proszę mi wierzyć, tak to jest - mówił.

Zbigniew Boniek za to znacznie krócej wypowiedział się w tym temacie. Na Twitterze napisał jedynie: "Easy" - co może oznaczać, że w Katarze z łatwością przejdziemy przez fazę grupową. W późniejszych wywiadach dodał jeden warunek, który może sprzyjać naszej kadrze.

- Jeśli zagramy dobrze w Lidze Narodów, to pojedziemy do Kataru w odpowiednim nastroju. Mundial w tym terminie jest dla nas dobry, bo historia naszej piłki pokazuje, że najlepsze mecze gramy jesienią. Tak samo będzie z Robertem Lewandowskim, który na poprzednich imprezach był bardzo wyeksploatowany. Jesień to dobry okres dla niego - powiedział wiceprezes UEFA.

Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się 21 listopada i potrwają do 18 grudnia. Pierwszy mecz Polaków odbędzie się już 22 listopada (Meksyk), następnie 26 listopada (Arabia Saudyjska) i 30 listopada (Argentyna).