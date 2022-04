"Messi to leśny dziadek". Były selekcjoner Polaków bez taryfy ulgowej

Antoni Piechniczek jest jednym z dwóch selekcjonerów reprezentacji Polski, który doprowadził biało-czerwonych do podium mistrzostw świata. Stało się to w 1982 roku, kiedy to Polacy zajęli trzecie miejsce. Przy okazji piątkowego losowania fazy grupowej MŚ 2022 Piechniczek skomentował rywali naszej kadry.

Piechniczek zadowolony z losowania MŚ

79-latek jest zadowolony z wylosowania Argentyny, Meksyku i Arabii Saudyjskiej. - Trudno, żebym nie był zadowolony. Jest to grupa w naszym zasięgu. Myślę, że możemy z optymizmem patrzeć na to, że mamy szanse awansu dalej. Mówię o szansach, bo nikt nie może sobie zapewnić grania dalej z marszu, już teraz. Nie może nas zgubić myślenie, że jeszcze się mundial nie rozpoczął, a my już właściwie ograliśmy tych przeciwników - powiedział w rozmowie z NaTemat.pl.

W pierwszym meczu mundialu Polacy zagrają z Meksykiem. Piechniczek twierdzi, że nie będzie można przegrać tego meczu. - To nie będzie łatwa rywalizacja, tym bardziej, że mówimy o meczu otwarcia. Zasada takiego pojedynku jest taka, że trzeba zrobić wszystko, żeby go wygrać, a w najgorszym wypadku zremisować. Jeśli skończy się na podziale punktów, prolongujemy dalej nadzieję na awans z grupy - dodał.

Piechniczek zachwycony rywalizacją Lewandowskiego z Messim

Bardzo interesująco zapowiada się również rywalizacja z Argentyną, a przy tym bezpośrednie starcie Roberta Lewandowskiego z Leo Messim. - Jak najbardziej interesuje mnie to starcie. Choć przyznaję, że bardziej ciekawiłby mnie ten pojedynek, gdyby Lionel Messi był o pięć-sześć lat młodszy. Bądź gdyby był rówieśnikiem Roberta Lewandowskiego - ocenił.

Zdaniem byłego selekcjonera reprezentacji Polski, gwiazdor reprezentacji Argentyny jest już u schyłku swojej kariery. - My możemy się ekscytować taką rywalizacją, ale powiedzmy sobie szczerze... Messi to obecnie jest już "leśny dziadek". To już nie jest ten piłkarz, co był jeszcze kilka lat temu. Nie do końca wiadomo, jaką on właściwie rolę odegra na MŚ w Katarze - dodał Piechniczek.