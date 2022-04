Napastnik chce do kadry. "Nie czuję się gorszy od Buksy, Piątka i Świderskiego"

Czesław Michniewicz objął reprezentację Polski na niespełna dwa miesiące przed barażami o mundial, ale nie przeszkodziło mu to wprowadzić kadry na mistrzostwa. Nowy selekcjoner zdobył zaufanie piłkarzy, a wielu ma u niego czystą kartę. Cieszyć z tego mogą się zwłaszcza ci, którzy nie mogli liczyć na powołanie do kadry z czasów Paulo Sousy. Mowa tu przede wszystkim o zawodnikach z polskiej ekstraklasy, którą portugalski szkoleniowiec niezbyt sobie cenił.

REKLAMA

Zobacz wideo Byli reprezentanci Polski pod wrażeniem Glika. "Beton, stal. Przejdzie do historii"

Rosjanie odlecieli. "Zachowanie Polski należy interpretować jako walkower"

Łukasz Zwoliński poleca się do kadry. "Nie czuję się gorszy"

Jednym z nich jest napastnik gdańskiej Lechii, Łukasz Zwoliński. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" wprost powiedział, że liczy na to, że spełni swoje marzenie i otrzyma powołanie. Stwierdził też, że nie czuje się gorszy od napastników, którzy w kadrze już są.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

- Mamy w kadrze Roberta Lewandowskiego, czyli najlepszego napastnika na świecie, jest Arek Milik, który też sporo osiągnął i od dłuższego czasu nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Uważam, że pozycja numer trzy i cztery jak najbardziej jest w moim zasięgu. Nie czuję się gorszym napastnikiem od Adama Buksy, ani od Krzyśka Piątka, czy Karola Świderskiego. Wiem, że wszystko jest w moich nogach. Cała trójka niedawno była jeszcze w ekstraklasie, więc grając dobry sezon w Polsce, można wyjechać za granicę. Stamtąd pewnie łatwiej otrzymać powołanie, ale jak już powiedziałem, trener Michniewicz potrafi docenić wyróżniających się ligowców w naszej ekstraklasie – przekonuje Zwoliński.

- Znam swoją wartość, czuję, że jestem w niezłej formie i wiem, że jak podtrzymam dobrą dyspozycję, to będę miał szansę. Trener Michniewicz pokazał ostatnimi powołaniami, że docenia ligowców, nie zamyka się na ekstraklasę. Uważam, że wszystko jest w moich nogach i nie jest to coś niemożliwego – dodaje.

Jerzy Brzęczek skomentował losowanie grup MŚ. "Mam przeczucie"

Znajomość z Michniewiczem pomoże Zwolińskiemu? "Widział mnie w Legii"

Konkurencja w ataku w reprezentacji Polski jest duża. Na dodatek tylko nieliczni piłkarze z ekstraklasy otrzymują powołanie. Na minionym zgrupowaniu pojawiło się tylko czterech piłkarzy z rodzimej ligi: Mateusz Wieteska, Bartosz Salamon, Kamil Grosicki i Patryk Kun. Żaden z nich nie zagrał ze Szwecją, choć należy dodać, że Salamon stracił tę szansę przez kontuzję.

Na korzyść Zwolińskiego może jednak przemawiać to, że zna on Michniewicza z czasów, kiedy obaj pracowali w Pogoni Szczecin. W rozmowie z "Przeglądem" przyznał też, że był temat jego transferu do Legii, kiedy jej trenerem był właśnie Michniewicz.

- To prawda, trener Michniewicz widział mnie w Legii. Zresztą każdy trener chce mieć napastnika, który zdobywa określoną liczbę bramek. Znam się z nim z czasów gry w Pogoni Szczecin i mam z tego okresu same dobre wspomnienia. To było naturalne, że pojawiło się zapytanie w kierunku mojej agencji menadżerskiej – powiedział.

Ma polskie korzenie, spotkamy go na MŚ. "Kiedyś chciałbym zostać waszym selekcjonerem"

Zwoliński, który w tym sezonie strzelił 11 goli w 27 meczach, do Legii ostatecznie nie trafił, ale już w sobotę zawita na Łazienkowską. Jego zespół zagra z mistrzami Polski w 27. kolejce ekstraklasy. Początek spotkania o godzinie 20.