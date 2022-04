Rosjanie odlecieli. "Zachowanie Polski należy interpretować jako walkower"

Reprezentacja Polski poznała swoich rywali na mundialu w Katarze. Biało-czerwoni zmierzą się z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską. Pierwszy mecz rozegrają z Meksykiem, 22 listopada. Cztery dni później zmierzą się z Saudyjczykami, a 30 listopada zakończą grupowe zmagania meczem z Argentyną.

Polacy awansowali na mundial po zwycięskim barażu ze Szwecją (2:0). Teoretycznie polscy piłkarze powinni rozegrać dwa mecze barażowe. W pierwszym mieli zmierzyć się z Rosją, ale ta została wyrzucona z baraży po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Rosjanie doskonale o tym pamiętają. Jeden z byłych selekcjonerów reprezentacji Rosji stwierdził, że "Polska z Lewandowskim dla niego nie istnieje", a jeden z dziennikarzy w rosyjskiej telewizji życzył Polakom porażki. Swoje trzy grosze dorzucił też znienawidzony przez polskich kibiców Aleksiej Spirydonow.

Do powyższego grona dołączył jeszcze komentator sportowy telewizji "Match TV" Gieorgij Czerdancew. Rosjanin wygłosił niespotykaną opinię, że jeszcze za wcześnie jest, aby przesądzać, czy mundial rzeczywiście odbędzie się bez reprezentacji Rosji. Jak to możliwe? Czerdancew przekazał sensacyjne informacje.

- Naprawdę mam nadzieję, że CAS posiedzi do lata i wpłynie na wyniki play-offów w Europie. Z tego co wiem, Szwedzi są bardzo niezadowoleni, że Polacy zdobyli przewagę. Planują się odwołać – twierdzi Rosjanin cytowany przez portal football24.ru. Przypomnijmy, że Szwedzi jeszcze przed meczem barażowym podnosili w mediach temat, że Polacy mają przewagę w związku z tym, że grają oni od razu w finale, bez konieczności rozgrywania spotkania półfinałowego

Potem Czerdancew wysuwa jeszcze bardziej sensacyjne wnioski. - Polska odmówiła gry z Rosją jeszcze przed kongresem FIFA, a kwestia wykluczenia Rosji nie była nawet na nim podnoszona. Uważam, że zachowanie Polski należy interpretować jako walkower 0:3 na skutek niestawienia się na mecz – powiedział.

To dosyć pokrętna logika, biorąc pod uwagę fakty. Po pierwsze, nic nie wskazuje na to, żeby Szwedzi mieli złożyć skargę do CAS. Po drugie, trybunał orzekł już na niekorzyść Rosjan, kiedy ci odwoływali się od decyzji FIFA i UEFA w sprawie wykluczenia rosyjskich drużyn z rywalizacji. Po trzecie, nawet gdyby przyjąć, że Polacy nie stawili się na mecz z Rosjanami, to należy zauważyć, że rosyjscy piłkarze też nie pojawili się na boisku w wyznaczonym terminie i miejscu.

