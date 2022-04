Rosjanie ocenili polską grupę na mundialu. Wskazali faworytów. "Do domu"

Reprezentacja Polski poznała swoich rywali na mundialu w Katarze. Biało-czerwoni zmierzą się z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską. Pierwszy mecz rozegrają z Meksykiem, 22 listopada. Cztery dni później zmierzą się z Saudyjczykami, a 30 listopada zakończą grupowe zmagania meczem z Argentyną.

REKLAMA

Zobacz wideo Byli reprezentanci Polski pod wrażeniem Glika. "Beton, stal. Przejdzie do historii"

"Będą działy się cyrki. Lewandowskiego już w tunelu z koszulki rozbiorą"

Polacy awansowali na mundial po zwycięskim barażu ze Szwecją (2:0). Teoretycznie polscy piłkarze powinni rozegrać dwa mecze barażowe. W pierwszym mieli zmierzyć się z Rosją, ale ta została wyrzucona z baraży po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Rosjanie doskonale o tym pamiętają. Jeden z byłych selekcjonerów reprezentacji Rosji stwierdził, że "Polska z Lewandowskim dla niego nie istnieje", a jeden z dziennikarzy w rosyjskiej telewizji życzył Polakom porażki. Swoje trzy grosze dorzucił też znienawidzony przez polskich kibiców Aleksiej Spirydonow.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl!

Rosjanie nie wierzą w awans Polaków. "Pojadą do domu"

A to nie wszystko. Rosyjskie media cytują kolejne osoby, które wygłaszają opinię, że Polacy nie odniosą żadnego sukcesu na mundialu. Dziennikarze cały czas przypominają też, że to Polska rozpoczęła bunt europejskich federacji, który poskutkował wyrzuceniem Rosji z baraży. Portal matchtv.ru opublikował wypowiedź Rusłana Nigmatullina – byłego bramkarza reprezentacji Rosji i uczestnika mistrzostw świata 2002. Zapytano go o wrażenia z całego losowania, ale były zawodnik m.in. moskiewskich klubów skomentował również układ sił w grupie C.

FIFA podała godziny meczów Polski na MŚ. Nietypowa pora jednego spotkania

- Co mogę powiedzieć? Polacy, na czele z Lewandowskim, po fazie grupowej pojadą do domu. Nie sądzę, że wyjdą z grupy. Wyjdzie Argentyna i Meksyk. Myślę, że Polacy będą się cieszyć tylko fazą grupową – powiedział. I zaraz potem dodał: - Tak naprawdę nie czuję dużego zainteresowania meczami mistrzostw świata. Wynika to z rozczarowania, tym, że nas tam brakuje. Obserwowanie turnieju, kiedy Rosjanie biorą udział, jest o wiele ciekawsze niż oglądanie z boku i bycie obcym.

Losowanie skomentowali również dziennikarz Match TV, Gieorgij Czerdancew i były rosyjski piłkarz a teraz ekspert telewizji Konstantin Genicz. - Gdyby w tej grupie była drużyna rosyjska, to moglibyśmy walczyć o wyjście. Rozmawianie o Polsce nie ma sensu. Arabia Saudyjska gra w swoim regionie, może to im pomoże, ale oczywiście są daleko za Argentyną i Meksykiem. To są zdecydowani faworyci. Ogólnie jest to słaba i nieciekawa grupa – powiedział Czerdancew.

- Jeśli Argentyna nie wyjdzie tej grupy, to Messi powinien natychmiast napisać list rezygnacyjny – dodaje Genicz. - Ta Argentyna nie przegrała więcej niż 30 meczów, wreszcie ma trenera i pomysł grę. Piłkarze są w końcu zjednoczeni. Drugim faworytem jest Meksyk, nie sądzę, żeby Polska miała szczęście w losowaniu. Meksyk potyka się w 1/8 finału, ale zawsze wychodzi z grupy. Szybka drużyna, wielu piłkarzy gra w Europie.

Powinniśmy się obawiać Arabii Saudyjskiej? Ekspert: W futbolu to bardzo groźne

O ile można dyskutować, w jakim stopniu obiektywne są powyższe rozważania, to faktem jest, że Polacy na wyjście z grupy na mistrzostwach świata czekają już bardzo długo. Ostatni raz udało się to w 1986 roku, aczkolwiek wtedy Polacy awansowali jako trzeci zespół w swojej grupie. Teraz do fazy pucharowej wejdą tylko dwie najlepsze ekipy.