FIFA podała godziny meczów Polski na MŚ. Nietypowa pora jednego spotkania

Znamy grupowych rywali na mundialu w Katarze. Reprezentacja Polski zmierzy się z Argentyną, Meksykiem oraz Arabią Saudyjską. - Grupa bardzo atrakcyjna. Nie śledziłem na bieżąco piłki meksykańskiej, argentyńskiej, ale wielu piłkarzy gra w Europie, w świetnych klubach. O Arabii Saudyjskiej za wiele nie wiem, ale jest czas, żeby dobrze się do tego przygotować. Osobiście jestem bardzo zadowolony z tego losowania, cieszę się bardzo, że zaczniemy z Meksykiem, a potem gramy z Arabią Saudyjską i Argentyną - mówił tuż po losowaniu Czesław Michniewicz po losowaniu.

FIFA w nocy z piątku na sobotę podała szczegółowy harmonogram spotkań - w tym Polaków. Rywalizację w grupie rozpoczniemy 22 listopada, a zmagania zakończymy osiem dni później.

Terminarz Polaków:

22 listopada, godzina 17 (czasu polskiego), Stadium 974 w Doha - Meksyk;

26 listopada, godz. 14, Education City Stadium, Ar-Rajjan - Arabia Saudyjska;

30 listopada, godz. 20, Stadium 974, Doha - Argentyna.

Jeśli piłkarzom Michniewicza uda się awansować z pierwszego miejsca, to w 1/8 finału zagrają 3 grudnia o 20. Ich rywalem w tym przypadku będzie druga drużyna grupy D. Gdyby Polacy uplasowali się na drugiej pozycji, to czeka ich pojedynek zwycięzcą grupy D, który zaplanowano na 4 grudnia o 17.

Z każdej grupy na mistrzostwach świata do 1/8 finału awansują po dwie najlepsze drużyny. Wiadomo za to, z kim możemy się zmierzyć, jeśli wyjdziemy z grupy. Zespoły z grupy C zmierzą się z reprezentacjami z grupy D. Zwycięzcy grupy mierzą się z wiceliderami. To oznacza, że - teoretycznie - możemy trafić na m.in. Francuzów, broniących tytułu.

Ewentualne wyjście z grupy będzie największym sukcesem polskiej piłki od 1986 roku, gdy piłkarze Antoniego Piechniczka dotarli do 1/8 finału. Cztery lata wcześniej zawodnicy Piechniczka powtórzyli wyczyn reprezentacji Kazimierza Górskiego, czyli zdobyli brązowy medal mundialu.

Grupy mistrzostw świata w Katarze: