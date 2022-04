To z nimi zagramy kluczowy mecz na MŚ. Mają dla nas przestrogę. "Zapamiętajcie to"

Najnowsza historia pokazuje, że pierwszy mecz na danym turnieju to dla Polski najważniejsze spotkanie. Gdy dobrze rozpoczniemy mistrzostwa, możemy zajść daleko jak np. podczas Euro 2016. Wtedy na inaugurację ograliśmy Irlandię Północną. Gdyby na początku zanotujemy porażkę (np. z Senegalem na MŚ 2018 czy ze Słowacją na Euro 2020), zmagania turniejowe kończymy po fazie grupowej.

Zobacz wideo Byli reprezentanci Polski pod wrażeniem Glika. "Beton, stal. Przejdzie do historii"

Jak oceniają nas Meksykanie

Pierwszym rywalem Polaków w Katarze będą Meksykanie. To spotkanie odbędzie się 22 listopada. Co na ten temat sądzą nasi przeciwnicy? - To świetna grupa, bardzo wymagająca. Meksyk jest zawsze trudnym przeciwnikiem dla każdej drużyny, chociaż nigdy nie był uważany za jedną z najlepszych ekip na świecie. Argentynę i Polskę należy uznać za faworytów do awansu z grupy. Oba zespoły mają zawodników klasy światowej. Dla Meksykanów możliwość zmierzenia się z takimi piłkarzami jak Leo Messi i Robert Lewandowski będzie pięknym wyzwaniem - mówi w rozmowie ze Sport.pl Enrique Gutiérrez z meksykańskiego serwisu Univision.

Gutierrez zauważa, że Meksyk i Argentyna mierzyły się niedawno na mistrzostwach świata. Zarówno w 2006 jak i w 2010 roku Argentyńczycy wyeliminowali Meksykanów w 1/8 finału.

- Polska to bardzo silny i szanowany zespół. Czuję, że może być jedną z tych drużyn, która dobrze poradzi sobie na mundialu. Arabia Saudyjska jest największą zagadką. Nie sądzę, że widzieliśmy wystarczająco dużo jej spotkań, aby mieć ugruntowaną opinię - dodaje nasz rozmówca.

Meksyk ma dobrą statystykę

Ostatni raz graliśmy z Meksykiem w 2017 roku. Za kadencji Adama Nawałki przegraliśmy 0:1. - Podczas gdy Argentyna i Polska są najsilniejszymi drużynami w grupie, należy mieć świadomość, że do drugiej rundy w każdym z siedmiu ostatnich mundiali awansowały tylko dwie ekipy: Brazylia i Meksyk. Więc zapamiętajcie to: nigdy nas nie lekceważcie - przypomina Gutierrez.

Dziennikarka sportowa Paulina Benavente uważa, że Meksyk mógł wylosować lepiej. - Oglądałam mecz barażowy Polaków ze Szwecją. Najbardziej podobali mi się Robert Lewandowski i Kamil Glik. To będzie trudny mecz, ale szanse są wyrównane - powiedziała Benavente.