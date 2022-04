Legenda ostrzega Polaków. Michniewicz będzie musiał na to uważać podczas MŚ

Reprezentacja Polski w piątek poznała swoich rywali w fazie grupowej mistrzostw świata. W Dausze odbyła się uroczysta ceremonia losowania. Biało-czerwoni trafili do grupy C, w której powalczą o awans do fazy pucharowej z Argentyną, Arabią Saudyjską i Meksykiem.

Na pierwszy rzut oka trudno nie wskazać, że to Argentyna będzie naszym najtrudniejszym rywalem, natomiast Arabia Saudyjska najłatwiejszym. Saudyjczycy zajmują 49. miejsce w rankingu FIFA, a w XXI wieku słabo wypadają na wielkich imprezach. W trzech ostatnich startach na mundialu, zanotowali przynajmniej jedną porażkę różnicą minimum czterech bramek.

Kibice i eksperci są przekonani, że Polacy powinni poradzić sobie z Arabią Saudyjską i zapisać na koncie cenne trzy punkty. Optymistyczne nastroje tonuje jednak Włodzimierz Lubański. Legendarny piłkarz w rozmowie z WP Sportowe Fakty przestrzega przed lekceważeniem azjatyckiej drużyny.

- Argentyna to oczywiście faworyt numer jeden. Z kolei Meksyk jest niezwykle niebezpiecznym zespołem, bardzo niewygodnym, grającym równo, mającym doświadczenie z wielkich turniejów. Od lat grają regularnie na mistrzostwach i wychodzą z grupy. Arabia Saudyjska też nie jest słabeuszem, od lat pracują tam europejscy trenerzy i ich praca jest widoczna - powiedział były reprezentant Polski.

Selekcjonerem tamtejszej kadry jest obecnie Herve Renard. Francuz prowadził w przeszłości m.in. LOSC Lille, czy reprezentacje Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej. Pod jego wodzą Arabia Saudyjska pewnie wygrała swoją grupę eliminacyjną, doznając tylko jednej porażki. Wyprzedziła Japonię i Australię.

Arabia Saudyjska będzie naszym drugim przeciwnikiem na mundialu w Katarze. Na inaugurację naszego występu w turnieju, zmierzymy się natomiast z Meksykiem. Dopiero w trzeciej kolejce naszym przeciwnikiem będzie Argentyna.

- Oczywiście, terminarz jest bardzo ważny i zdobycie punktów w pierwszym meczu niezwykle istotne. Zagramy z Meksykiem i czeka nas bardzo trudna przeprawa. Pamiętam swoje mecze z nimi, nie tylko ten z mistrzostw świata w 1978 roku (3:1). Oni zawsze grają z pasją i historia uczy, że tego przeciwnik sam się nie pokona - ocenił Włodzimierz Lubański.

Polacy mecze z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną rozegrają kolejno 22, 26 i 30 listopada.

