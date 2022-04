Wylosowali Polskę i obawiają się Lewandowskiego. "To bardzo trudna grupa"

Reprezentacja Polski w piątkowym losowaniu fazy grupowej w Dausze trafiła na Argentynę, Meksyk i Arabię Saudyjską. Ten ostatni zespół wygrał swoją grupę w eliminacjach w Azji. Wyprzedził m.in. Japonię i Australię.

Lewandowski to fantastyczny strzelec

Arabia Saudyjska absolutnie nie jest uznawana w gronie faworytów grupy. Herve Renard, trener drużyny skomentował losowanie grup. Docenił klasę reprezentacji Polski i umiejętności Roberta Lewandowskiego.

- To bardzo trudna grupa. Argentyna w pierwszym meczu zawsze jest bardzo silna. Polska radzi sobie bardzo dobrze i ma Roberta Lewandowskiego, który jest fantastycznym strzelcem. To trudne losowanie, ale chcemy dobrze się bawić i być gotowym na debiut i pozostałe spotkania - przyznał Herve Renard dla telewizji TUDN.

Chwalił też reprezentację Meksyku - Wiemy też, że Meksyk to bardzo silna drużyna, są bardzo szybcy. Miałem okazję grać przeciwko Meksykowi, gdy prowadziłem Angolę [w 2010 roku - red.], ale to było dawno temu. Zawsze oglądam ich mecze i wiem, że potrafią grać z poświęceniem. Jestem pod wrażeniem ich ducha walki. Dlatego to będzie trudne spotkanie - dodaje Renard.

Wskazał też nieoczekiwanego czarnego konia turnieju. - Afrykańska drużyna, która może zajść bardzo daleko to Senegal. Widzę ten zespół robiący świetny wynik na mundialu.

Terminarz Polaków wygląda następująco: 22 listopada - Meksyk; 26 listopada - Arabia Saudyjska; 30 listopada - Argentyna. Z każdej grupy na mistrzostwach świata do 1/8 finału awansują po dwie najlepsze drużyny.

Mecz otwarcia Katar - Ekwador odbędzie się 21 listopada, finał rozegrany zostanie 18 grudnia.