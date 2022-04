Argentyński dziennikarz ocenił Polaków. Wymienił cztery nazwiska. "Zaimponowali mi"

- Uważam, że to dobre losowanie dla Argentyny. Uniknęliśmy największych potęg z Europy jak Niemcy czy Holandia. Kolejność spotkań grupowych też jest ważna. Na początku zmierzymy się z teoretycznie najsłabszą Arabią Saudyjską, potem z Meksykiem. Przed meczem z Polską może być już wszystko jasne - znana będzie ostateczna kolejność w tabeli grupy - mówi w rozmowie ze Sport.pl dziennikarz Fabian Godoy z argentyńskiego DIRECTV Sports.

Ostatni raz mierzyliśmy się z Argentyńczykami w 2011 roku. Po bramkach Pawła Brożka i Adriana Mierzejewskiego wygraliśmy 2:1. Selekcjonerem biało-czerwonych był wtedy Franciszek Smuda, a goście wystąpili w rezerwowym składzie.

Argentyńczycy z uznaniem o Polsce

- Macie ciekawą reprezentację. To nie tylko Lewandowski. Widziałem wasze spotkanie barażowe ze Szwecj±. Byłem pod wrażeniem ustawienia. Zaimponowali mi ze Szwedami Moder, Góralski i Szczęsny. Dla nas każda drużyna z Europy to spore wyzwanie. Niemniej najwięcej będzie się mówiło, że to starcie Lewandowskiego czyli najlepszego piłkarza świata z Messim, zdobywcą ostatniej Złotej Piłki - dodaje Godoy.

Drugi z naszych argentyńskich rozmówców przyznaje, że jego reprezentacja mogła wylosować lepiej z trzeciego koszyka. W tym koszyku były: Senegal, Iran, Japonia, Polska, Serbia, Maroko, Korea Południowa oraz Tunezja.

Lewandowski czy Messi?

- Jako Argentyńczyk jestem zadowolony z losowania. Chociaż uważam, że nie jest najłatwiejsze. Polska to jeden z najtrudniejszych przeciwników z koszyka trzeciego. Kibice woleli zamiast Polski rywala z Azji lub Afryki, ale stało się inaczej. Macie solidną drużynę, chociaż nie najlepszą w Europie. W Argentynie będą odmieniać nazwisko Lewandowskiego przez wszystkie przypadki - wskazuje Claudio Martínez z radia La Tribu FM.

Mecz mistrzostw świata w Katarze Argentyna - Polska odbędzie się 30 listopada.