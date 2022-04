Oto reakcja Lewandowskiego na rywali podczas MŚ. Konkretnie

Reprezentacja Polski poznała grupowych rywali na mistrzostwach świata w Katarze. Biało-czerwoni rozpoczną zmagania od meczu z Meksykiem (22 listopada), a potem zagrają kolejno z Arabią Saudyjską (26 listopada) oraz Argentyną (30 listopada). Czesław Michniewicz nie może się doczekać starcia z "Albicelestes". - Cieszę się bardzo z tego losowania. Jest Argentyna, o której marzyłem i której kibicuję od małego - mówił selekcjoner w rozmowie z Sport.pl.

Robert Lewandowski skomentował losowanie grupy dla Polaków. Nie może się doczekać

Mundial w Katarze będzie drugą taką imprezą, w której wystąpi Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski nie strzelił gola na mistrzostwach świata w Rosji i z pewnością liczy na to, że uda mu się to poprawić w Katarze. Lewandowski krótko skomentował wynik losowania dla biało-czerwonych. "Argentyna, Arabia Saudyjska, Meksyk. Do zobaczenia w listopadzie. Nie mogę się doczekać" - napisał Robert Lewandowski na Twitterze.

Dziennikarze w Argentynie piszą wprost o tym, że nie chcieli Polski. "Ale z drugiej strony, kto nie chciałby kiedyś zmierzyć się z graczem takim jak Lewandowski? Lewandowski przybędzie na mundial w jednym ze swoich najlepszych momentów w karierze, doceniony przez FIFA" - czytamy w dzienniku "La Nacion". Alessandro Del Piero z kolei uważa, że Lewandowski może dokonać wielkich rzeczy na mundialu w Katarze. - Robert na mundialu może zrobić, może zostać na przykład najlepszym strzelcem. Jest fenomenalny - mówił Włoch w rozmowie z TVP Sport.

Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się 21 listopada i potrwają do 18 grudnia tego roku. Biało-czerwoni zagrają z Meksykiem na Stadium 974 w Dosze, a z Arabią Saudyjską i Argentyną wystąpią odpowiednio na Al Janoub Stadium w Al-Wakrze oraz Lusail Stadium w Lusajl.