Czy Polska wyjdzie z grupy podczas MŚ w Katarze? Tomaszewski ocenił rywali

Reprezentacja Polski w piątek poznała swoich rywali w fazie grupowej mistrzostw świata. W Dausze odbyła się uroczysta ceremonia losowania. Biało-czerwoni trafili do grupy C, w której powalczą o awans do fazy pucharowej z Argentyną, Arabią Saudyjską i Meksykiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Byli reprezentanci Polski pod wrażeniem Glika. "Beton, stal. Przejdzie do historii"

Jan Tomaszewski skomentował wynik losowania grup MŚ. Były reprezentant ocenił szanse Polaków na awans z grupy

To zdecydowanie najważniejsza informacja sportowa dnia w Polsce. Szybko w mediach pojawiły się liczne opinie ludzi polskiej piłki. Swoje zdanie na temat rywali reprezentacji Polski, a także szans naszej drużyny w starciu z nimi, wyraził Jan Tomaszewski. Legendarny bramkarz udzielił wypowiedzi "Super Expressowi".

Michniewicz dla Sport.pl: Cieszę się bardzo z losowania. Kibicuję im od dziecka

- Będzie ciężko, ale mamy tę zaletę, że zarówno Meksykanie, jak i Argentyńczycy grają jednym stylem i będzie to o tyle ułatwione, ale grupa nie jest łatwa. Żywiołowa, techniczna piłka - ocenił "Człowiek, który zatrzymał Anglię".

- Podoba mi się ta grupa, uważam, ze mamy realne szanse na wyjście. Z Arabią Saudyjską powinniśmy sobie poradzić, a z Meksykiem może być różnie, ale nie jesteśmy na straconej pozycji. Argentyna również jest taka, że możemy zagrać z nimi na zero z tyłu. To wszystko zależy, po każdym meczu będzie inna sytuacja. Pierwszy mecz trzeba wygrać. Jeśli ten mecz się wygra, to naprawdę drużyna dostaje skrzydeł. Proszę mi wierzyć, tak to jest - dodał.

W pierwszym meczu na mistrzostwach świata przeciwnikami Polaków będą zawodnicy z Meksyku. Spotkanie to odbędzie się 22 listopada. W drugiej kolejce, 26 listopada, czeka nas natomiast starcie z Arabią Saudyjską. Rywalizację w grupie zakończy spotkanie z Argentyną 30 listopada.

Selekcjoner Argentyny ocenił reprezentację Polski po losowaniu MŚ 2022