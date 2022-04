Michniewicz dla Sport.pl: Cieszę się bardzo z losowania. Kibicuję im od dziecka

W piątek w Katarze odbyło się losowanie grup piłkarskich mistrzostw świata, które odbędą się w tym kraju w dniach 21 listopada - 18 grudnia. Reprezentacja Polski trafiła do grupy C, w której zmierzy się z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. Pierwsze spotkanie Polaków odbędzie się 22 listopada, a ich rywalem będą Meksykanie.

- Myślę, że to jest naprawdę trudna grupa, ale dla wszystkich drużyn będzie taka. Faworytem jest Argentyna, jednak nie można lekceważyć ani Meksyku, ani Arabii Saudyjskiej - mówi Sport.pl Czesław Michniewicz, selekcjoner reprezentacji Polski, który aktualnie przebywa właśnie w Katarze.

- Cieszę się bardzo z tego losowania. Jest Argentyna, o której marzyłem i której kibicuję od małego. Od mundialu w 1978 roku, gdy u siebie sięgnęła ona po mistrzostwo świata. Później była era Diego Maradony - czerwona kartka i nieudany mundial w 1982 roku, a następnie pamiętne w jego wykonaniu mistrzostwa w Meksyku. Kibicuję im od zawsze - wyznał trener Biało-Czerwonych.

Zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed mistrzostwami świata rozpocznie się 14 listopada, a osiem dni później Polacy rozpoczną zmagania meczem z Meksykiem, który może okazać się decydujący w walce o wyjście z grupy.

- Mamy kilka miesięcy do pierwszego meczu, jest trochę czasu na to, by przygotować się do niego od strony taktycznej. Trzeba jednak pamiętać, że tego czasu już nie będzie na samym zgrupowaniu przed mistrzostwami, które będzie trwało tylko kilka dni. Wszystko musi być perfekcyjnie zorganizowane - podsumował Czesław Michniewicz.

Przed listopadem reprezentacja będzie miała jeszcze dwa zgrupowania, w trakcie których rozegra sześć meczów Ligi Narodów. W czerwcu zagra z Walią (3.06 we Wrocławiu) i Holandią (10.06) oraz dwukrotnie z Belgią (6.06 w Brukseli i 13.06 w Warszawie). Pod koniec września z kolei Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią u siebie (22.09) oraz z Walią na wyjeździe (25.09).