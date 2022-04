Czesław Michniewicz komentuje losowanie MŚ 2022: Trafiliśmy idealnie

Reprezentacja Polski w piątek poznała swoich rywali w fazie grupowej mistrzostw świata. W Dausze odbyła się uroczysta ceremonia losowania. Biało-czerwoni trafili do grupy C, w której powalczą o awans do fazy pucharowej z Argentyną, Arabią Saudyjską i Meksykiem.

Krótko po zakończeniu losowania, jego wyniki w rozmowie z TVP skomentował Czesław Michniewicz. Selekcjoner naszej reprezentacji jest podekscytowany na myśl o grze z tak urozmaiconymi rywalami. Cieszy się na starcie z Argentyną. To właśnie na tę drużynę chciał trafić.

- Grupa bardzo atrakcyjna. Nie śledziłem na bieżąco piłki meksykańskiej, argentyńskiej, ale wielu piłkarzy gra w Europie, w świetnych klubach. O Arabii Saudyjskiej za wiele nie wiem, ale jest czas, żeby dobrze się do tego przygotować. Osobiście jestem bardzo zadowolony z tego losowania, cieszę się bardzo, że zaczniemy z Meksykiem, a potem gramy z Arabią Saudyjską i Argentyną - powiedział.

- Obyśmy zagrali z Argentyną w innej atmosferze niż zazwyczaj, ale nie wracajmy do tego [odnosił się do słynnych "meczów o honor" - dop. red.]. Gramy z zespołami nieeuropejskimi, z różnych kontynentów, to za każdym razem będzie inna piłka. Na pewno musimy być optymalnie przygotowani - dodał.

Czesław Michniewicz przyznał, że na ten moment nie wie zbyt wiele o zespołach, z którymi przyjdzie nam rywalizować w Katarze. On i jego sztab jednak szybko przystąpią do pracy, by jak najlepiej rozpracować każdą drużynę.

- Jestem bardzo zadowolony, nie wiem za bardzo, co więcej powiedzieć o składzie tych drużyn. Ale asystent Hubert Małowiejski już wszystko mi przysłał, dzisiaj posiedzę sobie i poczytam. Wiem o Meksyku, że w eliminacjach zremisowali z USA, a na wyjeździe przegrali. Szukałem punktu zaczepienia, jakiej klasy jest to drużyna - wyjaśnił.

- Argentyna ma fantastyczne pokolenie piłkarzy. Ale my też mamy ciekawy zespół, fantastyczną drużynę, która dojrzała, by powalczyć na takiej imprezie jak MŚ - dodał.

Następnie selekcjoner został zapytany o szanse Polaków na wyjście z grupy. Na ten moment można założyć, że nasza drużyna będzie walczyć z Meksykiem o zajęcie drugiego miejsca. Argentyna wydaje się być zdecydowanym faworytem do wygrania grupy.

- Zobaczymy. Nie chciałem grać z Danią, wiemy, jak trudno się z nimi gra czy nawet z Francją. Znamy się i wszystko o sobie wiemy, czasami to paraliżuje, zawodnicy czasem grają poniżej swoich umiejętności - powiedział Michniewicz.

- Trafiliśmy idealnie, na świetne zespoły. Dla kibiców to będzie również duża atrakcja. Po drodze będzie jeszcze Liga Narodów, a na samo przygotowanie do MŚ będzie bardzo mało czasu. Spotykamy się tydzień przed mistrzostwami, a już w następny wtorek gramy. A trzeba być w Katarze już na pięć dni przed pierwszym meczem. Nie wiem, czy uda się zrobić dwa-trzy treningi w Polsce, chciałoby się jeszcze z kimś zagrać. Może na bieżąco uda się z kimś umówić. Przed losowaniem prezes Kulesza wstępnie mówił, że Argentyna chce z nami zagrać towarzysko, a ja mówię "prezesie, my będziemy z nimi w grupie", a on mówi "nie, nie, z nimi nie będziemy" - zakończył swoją wypowiedź.

