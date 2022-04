Eksperci zachwyceni polską grupą na mundialu. Boniek skomentował jednym słowem

Argentyna, Meksyk i Arabia Saudyjska - to rywale reprezentacji Polski w grupie C na mistrzostwach świata w Katarze. "Messi kontra Lewandowski", "Jacek Góralski lubi to. Messi musi wykupić dodatkowe ubezpieczenie" - piszą na Twitterze dziennikarze i nie tylko oni. "Łatwo" - skomentował losowanie Zbigniew Boniek.

