PZPN ujawnił, jak głosował w FIFA ws. Rosji. 187 głosów za, tylko cztery przeciw

Po ośmiu latach zamrożonej wojny, Rosjanie znów w otwarty sposób zaatakowali Ukrainę. Już od ponad miesiąca wojsko Władimira Putina niszczy kolejne miasta i zabija ludność cywilną. Ale FIFA wciąż ma problem, by głośno i jednoznacznie potępić Rosjan.

"Rosja nadal pozostanie częścią światowego ekosystemu piłkarskiego, a FIFA wykazała brak zaangażowania politycznego. W przeciwieństwie do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego" - tak w Rosji komentuje się czwartkowy kongres FIFA, na którym w ogóle nie poruszono statusu członka światowej federacji, jakim jest rosyjska RFU.

Podczas dyskusji na zjeździe większością głosów przegłosowano zawieszenie członkostwa w trzech federacjach narodowych: Pakistanie, Zimbabwe i Kenii, a kwestia zawieszenia członkostwa Rosji nawet nie została podniesiona. Mało tego. W czwartek FIFA przegłosowała dołączenie rosyjskiego do listy oficjalnych języków organizacji.

Wcześniej w dokumentacji organizacji używano czterech języków (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego). Ale przed kongresem w Dausze zaproponowano dodanie języka arabskiego, portugalskiego i rosyjskiego. 187 przedstawicieli głosowało „za", a 4 przedstawicieli głosowało „przeciw".

"Zaraz mi mózg eksploduje. (...) Co za wyczucie chwili, co za banda" - napisał na Twitterze Rafał Stec, dziennikarz "Gazety Wyborczej", który przy okazji spytał się polskiej federacji, o to, jak głosowała.

"W jedyny słuszny sposób. Zdecydowane NIE" - odpisał mu Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.

Warto jednak zaznaczyć, że już miesiąc temu FIFA i UEFA zakazały wszystkim rosyjskim drużynom udziału w międzynarodowych rozgrywkach.

Rosjanie zachwyceni decyzją FIFA

"Cieszę się, że język Dostojewskiego i Puszkina zbliżył się teraz do piłki nożnej. Tym gestem FIFA, choć nie wprost, podkreśla znaczenie strony rosyjskiej dla piłkarskiej rodziny" - pisał dziennikarz "Sport Express" Gosza Czernow.

- Rosyjski od dawna jest oficjalnie uznawany przez ONZ i UNESCO, a także przez wiele innych organizacji międzynarodowych. Mówi nim 258 milionów ludzi. Dlatego jest nawet zaskakujące, że FIFA dopiero teraz dotarła do naszego języka. Nawiasem mówiąc, strona internetowa organizacji była od dawna dostępna w języku rosyjskim, ale teraz będzie na niej również prowadzona oficjalna dokumentacja" - argumentował.