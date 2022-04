Piłkarze reprezentacji Polski wskazali rywali, z którymi chcą zagrać na MŚ 2022. Zero kalkulacji

W piątek o godz. 18 czasu polskiego rozpocznie się ceremonia losowania grup mistrzostw świata w Katarze. Jak to przed takimi imprezami zwykle bywa, uczestnicy bawią się w wirtualne losowania i ujawniają, z kim najbardziej chcieliby zagrać na imprezie. Nie inaczej jest w tym przypadku w reprezentacji Polski.

- Chcę Argentynę - bez namysłu powiedział Kamil Grosicki, którego cytuje portal Sportowefakty.wp.pl. Skrzydłowy Pogoni Szczecin wybrał zespół z Ameryki Południowej z pierwszego koszyka, w którym znajdują się jeszcze Katar, Francja, Brazylia, Belgia, Anglia, Hiszpania i Portugalia.

- Może to być mocniejsza drużyna z pierwszego koszyka lub słabsza z czwartego - dodał Arkadiusz Milik. - Najważniejsze, że zakwalifikowaliśmy się na mundial. A kto będzie, to będzie. Jestem pozytywnie nastawiony - to z kolei słowa Piotra Zielińskiego.

Z kim chcą grać polscy kadrowicze?

W drugim koszyku znajdują się Dania, Holandia, Niemcy, Meksyk, USA, Szwajcaria, Chorwacja, Urugwaj. Z czwartego możemy trafić na Kanadę, Kamerun, Ekwador, Arabię Saudyjską, Ghanę oraz trzy reprezentacje, które wygrają czerwcowe baraże.

W fazie grupowej mundialu na pewno nie zagramy z Iranem, Japonią, Senegalem, Maroko, Serbią, Koreą Południową i Tunezją, które tak jak Polska znalazły się w trzecim koszyku. - Niech to będą Anglia i Holandia lub Niemcy - tak najsilniejszego rywala typował Mateusz Klich. Czesław Michniewicz na Twitterze również wytypował swoją grupę marzeń. W niej naszymi rywalami byłby Argentyna, USA i Kamerun.

Dla reprezentacji Polski będzie to czwarty występ na mistrzostwach świata w XXI wieku - w żadnym z nich nie wyszliśmy z grupy. Na mundialu w 2002 roku przegraliśmy z Koreą Południową i Portugalią, pokonując w ostatniej serii gier USA. Cztery lata później ograły nas Ekwador i Niemcy, a wygraliśmy z Kostaryką. Przed czterema laty w Rosji lepsze były Senegal i Kolumbia, a pokonaliśmy Japonię.

Mundial w Katarze rozpocznie się 21 listopada, a zakończy 18 grudnia.