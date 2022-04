Zbigniew Boniek wskazał polskie objawienie na mundial. "Jestem przekonany"

Urodzony we Włoszech 20-latek długo walczył o zaufanie portugalskiego szkoleniowca, ale wreszcie udało mu się wkupić w jego łaski. Od kilku spotkań Zalewski jest podstawowym graczem Romy, a po ostatnim spotkaniu z Lazio (3:0) pozytywnie pisała o nim włoska prasa.

Piłkarz już zdążył zadebiutować w seniorskiej reprezentacji za kadencji Paulo Sousy. Choć na ostatnie zgrupowanie "Bialo-Czerwonych" powołania nie dostał, to pomógł młodzieżowej kadrze do lat 21 w walce o awans do Mistrzostw Europy. Ta wypadła jednak dość słabo, bo tylko zremisowała w meczach z Izraelem (2:2) i Węgrami (1:1).

Mimo to były prezes PZPN - Zbigniew Boniek upatruje szansę młodego piłkarza na grę w Katarze. Zdaniem byłego reprezentanta Polski gra na jesiennym mundialu stoi przed 20-latkiem otworem. – Jeśli Nicola utrzyma tę dyspozycję i będzie grał od początku w Romie to jestem przekonany, że otrzyma powołanie na mundial – nie ma wątpliwości były gracz Juventusu czy As Romy.

– Musi grać odważnie, tak jak w derbach, z tą samą agresywnością i naciskając na rywala, bo ma wielkie umiejętności. Wraz z dwoma czy trzema innymi chłopakami z U21 może powalczyć o powołanie na nadchodzący mundial – podkreślał były szef PZPN. Zalewski w tym sezonie rozegrał w Romie 11 spotkań. Najbliższy mecz Giallorossich rozegrają 3 kwietnia na wyjeździe z Sampdorią.