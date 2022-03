To Michniewicz zadbał o to, by Cash pił wódkę. "Tato, czuję się jak w domu"

Rodzina Casha w ośmioosobowym składzie spędziła w Polsce trzy dni. Przyjechała na mecz ze Szwecją, a wcześniej zdążyła odwiedzić krakowskie Stare Miasto, zachwycić się jedzeniem i wyjątkową gościną. W Chorzowie państwo Cash mieszkali w hotelu tuż przy ośrodku piłkarzy. Byli na kolacji, na którą zaproszeni zostali najbliżsi zawodników. To była uroczystość z okazji awansu tuż po meczu ze Szwecją (2:0).

REKLAMA

Zobacz wideo To może być nowa gwiazda reprezentacji Polski. "Euforia wśród kibiców"

- Jak opuszczałem przyjęcie, to było coś koło trzeciej w nocy. Było tam jeszcze kilku piłkarzy. Matty też został na sali. O to, by dotrzymał złożonej przed meczem obietnicy (napicie się polskiej wódki - red.) dbał m.in. Kuba Kwiatkowski i selekcjoner - uśmiecha się Stuart Cash, ojciec Matty'ego. Przyznaje, że on sam do kraju wracał z ciężkimi walizkami, bo kibice sprezentowali Cashom alkoholowe podarunki.

Stuart Cash: Przy Michniewiczu bardziej czujemy się jak w domu

Stuart w krótkiej przygodzie syna z reprezentacją miał okazję poznać już dwóch selekcjonerów Polski. Nie ukrywa, że spotkania z Sousą były bardziej formalne.

- To też pewnie dlatego, że rozmawiałem z nim przed uzyskaniem przez Matty’ego paszportu i już po tym wydarzeniu. To były spotkania dotyczące poważnych rzeczy. Sousa i Czesław Michniewicz sprawiają wrażenie ludzi ciepłych. Z nowym selekcjonerem pierwszy raz rozmawiałem, jak przyjechał do Anglii, zaraz po objęciu przez niego nowej funkcji. Na przyjęciu po meczu poświęcił nam chyba ze 45 minut. Bardzo to doceniam. Sympatyczny i pogodny człowiek. Przy nim bardziej czujemy się jak w domu. Jest też jakoś tak radośniej, choć teraz to głównie za sprawą awansu na mundial - mówi Sport.pl Cash. I dodaje, że nie spodziewał się, że selekcjoner poświęci jego rodzinie tyle uwagi. Ojciec piłkarza podkreśla też, że choć na zgrupowaniu cała komunikacja przebiega po polsku, jego syn nie jest wyizolowany.

- Trener zrobił wiele, by Matty poczuł się w kadrze komfortowo. Żeby nie miał bariery językowej, zapewnił mu stałego tłumacza. Matty rozumiał wszystko na treningach i odprawach. Dostawał uwagi i informacje na bieżąco - mówi nam Cash senior. Zapewnia, że działało to świetnie.

Szczęsny tuż przed meczem odwrócił się do kolegów. Wymienił cztery nazwiska

Osobą, która sporo towarzyszyła Matty’emu na tym zgrupowaniu, był Kamil Potrykus, asystent i od dawna prawa ręka Czesława Michniewicza. Człowiek, który kilka dobrych lat spędził na Wyspach i angielski język futbolu ma opanowany perfekcyjnie. Matty na razie w kadrze dostaje wszystko po angielsku, ale jak zapewnia jego ojciec, ma jeszcze większą mobilizację do nauki polskiego.

- Chodzi na lekcje polskiego dwa razy w tygodniu, może będzie tego więcej. Stara się łapać język, gdzie się da, trochę pomaga w tym mama. Jak masz 23-24 lata to jest łatwiej. Na razie stara się zdobyć podstawy, rozumie najprostsze zdania, ale dąży, by rozumieć, o czym mówią inni w normalnej rozmowie. Wierzy, że uda mu się osiągnąć taki poziom jeszcze przed mistrzostwami świata - opisuje.

Michniewicz dał sygnał Cashowi, że ten jest dla niego ważnym graczem. Nie tylko w rozmowach. Zawodnik Aston Villi wystąpił przez 90 minut i w meczu ze Szkocją, i ze Szwecją.

Michniewicz od razu znalazł sposób na Lewandowskiego. Grał w umysłach innych

- W dodatku zagrał na dwóch pozycjach. Jako prawy obrońca w finale baraży ze Szwecją i jako skrzydłowy w starciu ze Szkocją. W klubie gra zwykle w defensywie, więc to drugie ustawienie było mu bliższe. Myślę, że we wtorek wypadł nieźle. Ten mecz ze Szwecją był jego najlepszym w kadrze. To wszystko, mimo że on jest w tej drużynie nowym elementem, cały czas ją poznaje. I poznaje Polskę. To jest jego kraj, ale jednak kraj, w którym nie mieszkał. Wielka Brytania jest zupełnie inna kulturowo. Po tym zgrupowaniu i wszystkim, co się działo, Matty podszedł i powiedział mi: tato, czuję się tu jak w domu. Cieszył się, że może grać, że rodzina jest blisko niego. Że jest już z nowymi kolegami po raz drugi. Z każdym zgrupowaniem będzie lepiej – opisuje nasz rozmówca.

Transfer kadrowo ryzykowny?

Teraz reprezentacja odpocznie do czerwca, ale już w piątek o 17 w Dausze odbędzie się jeszcze jedno ważne wydarzenie – losowanie grup mistrzostw świata.

- Wszyscy dookoła pytają nas, czy chcielibyśmy wpaść na Anglików? - uśmiecha się Cash. - Nie ma to dla nas znaczenia. Trzeba cieszyć się tym losowaniem, awansem do mistrzostw świata. Na turnieju zagrać z każdym o wygraną. Presja na drużynę i piłkarzy będzie duża niezależnie od rywali. Cieszę się, że na razie trener będzie miał trochę czasu na treningi z drużyną i spokojne przygotowanie do imprezy. Wiem, że Matty, który ze Szwecją miał kilka dośrodkowań, a nawet szansę na gola, jeszcze najlepszego w kadrze nie pokazał – ucina temat.

Obrońca do Birmingham wrócił w środę wieczorem. Pewnie trudno będzie mu zagrać w pełnym wymiarze w najbliższym wyjazdowym meczu Premier League z Wolverhampton.

Polska w trzecim koszyku MŚ 2022. Oto nasi potencjalni rywale

- Matty nie ma żadnego urazu. Wrócił jednak do Anglii zmęczony. Po meczu ze Szwecją nie mógł spać, wiadomo, że to czas, gdy kumulują się emocje. W czwartek miał już mieć rozruch z drużyną - słyszymy.

Z drużyną, w której - dodajmy - właśnie został piłkarzem marca. Wyboru dokonali kibice ekipy z Villa Park. W marcu Cash zagrał w czterech spotkaniach, zaliczył dwie asysty oraz strzelił gola. Jego tatę spytaliśmy, czy jeśli Cash zostanie zaproszony na zgrupowanie przed mundialem, to powołanie wciąż trzeba będzie wysyłać do Aston Villi, czy może już innego klubu? W ostatnich dniach szczególnie w hiszpańskim mediach było na ten temat sporo spekulacji.

- Matty jest podstawowym graczem Aston Villi, dobrze się w tej drużynie odnajduje. Gra w najlepszej lidze świata. Kilka klubów rzeczywiście jest nim zainteresowanych, ale on jest tu szczęśliwy i cieszy się piłką. Nowy trener Steven Gerard też na niego stawia, dobrze się dogadują. Poza tym ma jeszcze trzy lata kontraktu. Wie, że na mistrzostwa świata selekcjoner zabierze tylko najlepszych i formę trzeba potwierdzać regularnymi występami co tydzień – przypomina pan Stuart, jakby sugerując, że poważna zmiana otoczenia może okazać się i szansą, i zagrożeniem.