Adam Nawałka ostrzega Jacka Góralskiego

Reprezentacja Polski we wtorek na Stadionie Śląskim w Chorzowie pokonała Szwedów 2:0 i tym samym zapewniła sobie awans do mistrzostw świata w Katarze. Biało-Czerwoni okazali się znacznie lepsi od rywali w finale baraży. Bramki na wagę zwycięstwa zdobyli Robert Lewandowski i Piotr Zieliński.

Polacy zagrali najlepszy mecz od kilku miesięcy. Czesław Michniewicz, choć miał bardzo mało czasu na pracę z piłkarzami, poukładał drużynę i dobrał taktykę pod rywala. Nasi piłkarze umiejętnie się bronili, gdy Szwedzi przejmowali inicjatywę i skutecznie kontratakowali, gdy mieli ku temu okazję. Wykorzystali także pojedyncze błędy rywali, co przyniosło efekt w postaci dwóch bramek.

Spotkanie mogło ułożyć się jednak zupełnie inaczej. W 38. minucie pierwszej połowy Jacek Góralski brutalnie sfaulował w środku pola Jespera Karlstroma. Powtórki telewizyjne pokazały, że nasz pomocnik nie trafił w piłkę, a w nogę rywala. Pojawiła się obawa, że Góralski za chwilę wyleci z boiska, zwłaszcza jeśli sędzia Daniele Orsato otrzyma podpowiedź od VAR-u.

Na szczęście skończyło się tylko na strachu. Arbiter ukarał Polaka tylko żółtą kartką. Jacek Góralski grał do końca pierwszej połowy, a od początku drugiej na boisku zastąpił go Grzegorz Krychowiak. Czesław Michniewicz nie chciał ryzykować osłabienia drużyny.

Zachowanie Jacka Górlaskiego w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty ocenił Adam Nawałka. Były selekcjoner doskonale zna styl gry pomocnika Kairatu Ałmaty. Ostrzega teraz swojego byłego zawodnika, że taka sytuacja nie może więcej się powtórzyć.

- Zagranie Jacka było bardzo ryzykowne. Piłkarska agresywność rozumiana w pozytywnym tego słowa znaczeniu jest jego atutem, ale na tym poziomie trzeba kontrolować emocje. Nie można doprowadzać do osłabienia. Ba, nawet do sytuacji, w której sędziemu choćby na moment przyjdzie do głowy pokazanie czerwonej kartki. Jacek musi to przemyśleć. Przygotowanie mentalne do meczu jest kluczowe. Dla mnie atak Góralskiego nie był na czerwoną kartkę, ale arbiter mógł spojrzeć na to inaczej - stwierdził Nawałka.

Góralskiemu zdarzyło się już raz w głupi sposób osłabić kadrę w ważnym meczu. W listopadzie 2020 roku w trakcie meczu z Włochami w Lidze Narodów pomocnik obejrzał dwie żółte, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Na obie kartki zapracował w zaledwie 15 minut, a grał jako zmiennik w drugiej połowie.

