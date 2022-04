Oni Michniewicza ominą szerokim łukiem. "Nie może liczyć na poważne kontrakty"

Czesław Michniewicz 31 stycznia został nowym trenerem reprezentacji Polski. Zastąpił na tym stanowisku Portugalczyka Paulo Sousę, który niespodziewanie postanowił zrezygnować i zostać trenerem Flamengo. Michniewicz dotychczas prowadził dwa mecze kadry. Najpierw Polacy zremisowali na wyjeździe w sparingu ze Szkocją 1:1, a potem pokonali przed własną publicznością w finale baraży Szwecję 2:0 i awansowali na mistrzostwa świata w Katarze.

Tuzimek i Szczepłek odpowiadają Michniewiczowi. Burza po awansie na MŚ

Michniewicz pójdzie w ślady Beenhakkera, Smudy i Nawałki?

Dla wielu trenerów reprezentacji Polski podobny sukces był przepustką do medialnej popularności i zdobywania kontraktów reklamowych. Przed Euro 2008 Leo Beenhakker promował BZW WBK (obecnie Santander Bank Polska), przed Euro 2012 Franciszek Smuda był w spocie Biedronki, a Adam Nawałka po Euro 2016 reklamował Leroy Merlin.

Czy Czesław Michniewicz też będzie mógł liczyć na nowy kontrakt reklamowy? Z tym może być problemem przez fakt, że obecnego trenera kadry łączyły bliskie relacje z Ryszardem F. (znanym pod pseudonimem "Fryzjer"), uznawanym za szefa tzw. mafii ustawiającej wyniki meczów w polskiej lidze. Michniewicz ma pretensję do dziennikarzy, że ci przypominają mu jego 711 zarejestrowanych połączeń z "Fryzjerem". Upust swojej złości trener dał po meczu ze Szwecją.

- Czesław Michniewicz ma prawo się bronić, a kiedy, jak nie po sukcesie reprezentacji. Minęło kilkanaście lat i nie postawiono mu oficjalnie żadnych zarzutów. Nawet jak były wątpliwości, to prawo jest prawem - komentuje Adam Pawlukiewicz, szef badań i rozwoju w Pentagon Research dla Wirtualnych Mediów.

- Ale warto, aby Czesław Michniewicz prześledził "zaangażowanie reklamowe" swoich poprzedników, zanim podpisze kontrakty. Ma dobre warunki finansowe w PZPN, nie warto się rzucać na wszystko. Na duże, a nawet bardzo duże pieniądze przyjdzie czas po mistrzostwach - dodaje Adam Pawlukiewicz.

Z kolei Kamil Lewandowski, senior account executive w Arskom Sport Brokers uważa, że Michniewicz będzie mógł liczyć tylko za zainteresowanie ze strony firm, które unikają jakichkolwiek kontrowersji.

- Adam Nawałka zabrał naszą kadrę na dwa wielkie turnieje, dlatego "obecność" przy jego sukcesie była pożądana przez wiele marek. W blasku obecnie triumfującego trenera naszej reprezentacji chciałoby się ogrzać wiele firm, jednak dla tych najbardziej konserwatywnych, które brand safety stawiają na pierwszym miejscu, współpraca z Czesławem Michniewiczem będzie niemalże niemożliwa. Nieprzyjemny szum medialny wokół jego osoby może odstraszyć część firm - uważa Kamil Lewandowski.

"Problem 711 połączeń zawsze będzie nad nim ciążył"

Sceptyczny co do potencjału reklamowego Czesława Michniewicza jest również Grzegorz Kita, prezes Sport Management Polska.

- Problem 711 połączeń zawsze będzie nad nim ciążył. Kwestią zasadniczą jest natomiast, czy ten ciężar będzie dawał bieżąco paliwo i jakiej intensywności do krytyki pod jego adresem - mówi Kita.

Czesław Michniewicz po awansie Polaków, zamiast budować dobrą atmosferę na mundial w Katarze, postanowił przeprowadzić publiczną vendettę na dziennikarzach, którzy mu podpadli. A kulminacją tego była wypowiedź trenera w Kanale Sportowym.

- Ta wypowiedź była tak żenująca i tak dramatycznie chamska, że nie nadaje się do cytowania. Każdy może sobie odsłuchać na własną odpowiedzialność. Jeszcze bardziej żenujący jest rechot na jej zakończenie. I to "jeńców nie bierzemy" - pisał w komentarzu Michał Kiedrowski, dziennikarz Sport.pl.

- Uważam, że atak wobec dziennikarzy wręcz sprowokuje kolejne fale krytycznego podejścia do selekcjonera i różne negatywne konsekwencje. Trzeba pamiętać, że stanowisko trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej to funkcja publiczna i bardzo eksponowana. Bardzo mocno osadzona w architekturze społeczno-sportowej Polski. Pełniąc taką funkcję, trzeba zachowywać się na poziomie i niejako dopasować się do jej rangi - mówi Grzegorz Kita, który nie ma wątpliwości, że Michniewicz nie może liczyć na poważne kontrakty sponsorskie.

- Michniewicz w takiej konfiguracji staje się bardzo ryzykowny do działań sponsorskich. Dla potencjalnych sponsorów to poważne ryzyko reputacyjne i ryzyko sytuacji kryzysowych wybuchających znienacka. Sądzę, że Czesław Michniewicz nie może liczyć na poważne kontakty sponsorskie i zasięgowe kampanie marketingowe, a nie zdziwię się, jeśli w ogóle żadne się nie pojawią - dodaje Kita.

