Szczęsny tuż przed meczem odwrócił się do kolegów. Wymienił cztery nazwiska

- Panowie, dla mnie, dla Lewego, dla Krychy, dla Glika, to jest ostatnia szansa, żebyśmy zagrali na mistrzostwach świata. Nie spie****my tego! - rzucił do stojącej za nim drużyny Wojciech Szczęsny tuż przed tym jak telewizyjne kamery pokazały stojących w tunelu reprezentantów Polski.

Na te proste, choć mocne, bo emocjonalne słowa, zwrócili uwagę wszyscy, którzy stali obok. W kuluarach Stadionu Śląskiego dało się odczuć, że meczem ze Szwecją - w razie niepowodzenia - może zakończyć się nie tylko "Operacja Katar", ale też historia drużyny, która do tej pory dała kibicom radość z trzech kolejnych awansów do najważniejszych imprez. Po meczu ze Szwecją dała też czwarty, to historyczna seria. To dlatego po zwycięstwie ze Szczęsnego zeszło ciśnienie, co otwarcie przyznawał przed kamerami TVP. Zresztą ten awans – osobliwy, bo po barażu - okupiony był sporą ilością bólu.

- Pół drużyny nadawało się na wizytę w szpitalu, a nie na mecz - rzuca nam jedna z osób, która była blisko sztabu kadry. Pół, jeśli mówimy też o tych, którzy zgłosili problemy podczas samego starcia ze Szwedami. Uraz mięśniowy Piotra Zielińskiego wszyscy dobrze widzieli, podobnie jak proszenie o zmianę przez Kamila Glika. Obrońca biało-czerwonych naderwał mięsień w jednej z pierwszych akcji meczu. Robert Lewandowski grał z bolącym kolanem i bandażami na żebrach, ale byli też inni. Na ból mięśnia narzekał Bartosz Bereszyński, swoje problemy po pierwszej połowie miał też Krystian Bielik. Wszyscy oprócz Zielińskiego dotrwali do końcowego gwizdka z wesołymi minami, które wywołało zwycięstwo i awans.

Feta ze stadionu przeniosła się potem do hotelu w Katowicach. Na piłkarzy czekała uroczysta kolacja. Przemówił też trener selekcjoner Czesław Michniewicz, który raz jeszcze pogratulował i podziękował za walkę. Kadrowicze na tę uroczystość mogli zaprosić rodziny i przyjaciół. Większość z tej sposobności skorzystała i świętowała razem. Na kolacji była m.in. najbliższa rodzina Matty’ego Casha, który zrobił to, co zapowiadał - po awansie skosztował najmocniejszego polskiego trunku. Ponoć nie raz.

Spora grupa kadrowiczów świętowała do późnych godzin nocnych, część musiała jednak wcześnie wstać, bo rano miała loty do swoich klubów. W innym katowickim hotelu trwała podobna uroczystość zorganizowana dla działaczy i gości PZPN. Prezes Cezary Kulesza też jednak nie mógł sobie pozwolić na długie świętowanie, bo w środę zaczynał się kolejny etap "Operacji Katar".

Premie do omówienia, teraz operacja Katar

Kulesza w środę wstał o 9 rano i zaczął pakować walizki. Jak przyznaje, czasu na podziękowanie za wszystkie spływające do tej pory wiadomości pewnie już nie znajdzie.

- Gratulacji było tyle, że nie zdążyłem na nie odpowiedzieć - mówi nam uśmiechnięty prezes. Wyraźnie czuć, że stres już z niego zszedł. - Wszyscy mieliśmy podwyższone ciśnienie. Wiedzieliśmy jakiej rangi jest to mecz. Jedno spotkanie decydowało o wszystkim. Po meczu też się wzruszyłem, ostatnio wiele się działo, ale osiągnęliśmy wyznaczony cel, jedziemy do Kataru! - mówi. Przyznaje, że w zamknięciu sprawy eliminacji pozostała jeszcze jedna rzecz – nagrody za sukces. Zawodnicy, przyjeżdżając na kadrę, nie otrzymują żadnych honorariów. Już jakiś czas temu ustalono, że finansowe wynagrodzenie dostaną tylko za awans na mistrzostwa świata lub Europy.

- O premiach, które trafią do piłkarzy za ten awans, będę jeszcze rozmawiał z radą drużyny - mówił nam Kulesza w drodze na lotnisko. Na razie prezes ma na głowie kolejne sprawy. W czwartek w Dausze rozpocznie się 72. Kongres FIFA, w piątek w stolicy Kataru Polska pozna swych mundialowych rywali.

- Najlepsza będzie dla nas taka grupa, z której wyjdziemy. Nie mam drużyn, z którymi chciałbym czy nie chciał zagrać, bo tego się nie wybiera. Zobaczymy, co przyniesie los. W piłce z każdym przeciwnikiem można wygrać. W tych barażach dobrze pokazała to choćby Macedonia Północna, która ograła mistrzów Europy, przeciwnika znacznie wyżej notowanego - mówi Kulesza.

Do Kataru wybiera się w sumie dziesięcioosobowa delegacja związku. Jedni udadzą się na kongres i losowanie grup mundialu, pozostali na warsztaty organizacyjno-logistyczne dotyczące mistrzostw. Do Kataru polecą: Kulesza, Łukasz Wachowski (sekretarz PZPN), Henryk Kula (wiceprezes), Andrzej Zaręba (szef logistyki), Łukasz Gawrjołek (team menedżer ds. logistycznych) oraz ekipa serwisu Łączy Nas Piłka. W piątek w Dausze pojawi się też Jakub Kwiatkowski (team menedżer ds. sportowych) i selekcjoner Czesław Michniewicz. Według naszych informacji wizyta może też służyć wstępnemu planowaniu bazy pobytowej podczas mistrzostw i całej związanej z nią logistyki.

Losowanie grup MŚ w piątek o godz. 17. Polska delegacja ma wrócić do kraju w sobotę.