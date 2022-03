Europejskie media piszą o Lewandowskim. "W Katarze wywoła spustoszenie"

"Zlatan ulegnie pokusie, by zobaczyć, jakie spustoszenie Robert Lewandowski wywoła w Katarze w listopadzie" - piszą zagraniczne media. We wtorek strzelił gola i był on jednym z głównych architektów wtorkowego awansu biało-czerwonych na MŚ 2022.

