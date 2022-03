W Portugalii porównują Michniewicza do Sousy. "Widać rękę fachowca"

Czesław Michniewicz stanął przed bardzo trudnym zadaniem. W zaledwie kilka dni musiał przygotować piłkarzy reprezentacji Polski do najważniejszego meczu tej wiosny. Polacy we wtorek na Stadionie Śląskim w Chorzowie zmierzyli się w finale baraży o awans do mistrzostw świata ze Szwedami.

Czesław Michniewicz doceniony w Portugalii. Nie wychwalali tak nawet Paulo Sousy

Misja Michniewicza zakończyła się sukcesem, Biało-Czerwoni zwyciężyli 2:0 i awansowali na MŚ. Wrażenie robi sposób, w jaki zaprezentowała się cała drużyna. Był to zdecydowanie najlepszy mecz Polaków od wielu miesięcy. Umiejętnie się bronili, gdy Szwedzi przejmowali inicjatywę, a także skutecznie kontratakowali. Potrafili także wykorzystać błędy rywali, o czym najlepiej świadczy bramka zdobyta przez Piotra Zielińskiego.

Awans Polaków odbił się szerokim echem na całym świecie. Na temat niezwykłej drogi naszej drużyny do mundialu rozpisują się m.in. media w Portugalii, a więc ojczyźnie Paulo Sousy, poprzednika Czesława Michniewicza. 51-latek w grudniu nagle zrezygnował z prowadzenia polskiej kadry i przyjął ofertę od brazylijskiego Flamengo.

Jak zauważa telewizja Sport TV, Sousa wprawdzie rozpoczął eliminacje z Polakami, jednak to Czesław Michniewicz stanął na wysokości zadania w najważniejszym momencie. Na dodatek znacznie poprawił grę Biało-Czerwonych, o czym świadczy komentarz dziennikarzy.

"Ten zespół, który widzieliśmy we wtorek wieczorem został przez nowego szkoleniowca Polski bardzo dobrze poukładany. Widać w nim rękę fachowca" - oceniono. Stacja z Lizbony dodała, że Polacy zdecydowanie zasłużyli na awans. Zwrócili uwagę, że w meczu ze Szwedami triumfowało doświadczenie naszej drużyny.

Telewizja Sport TV wybrała także najlepszych zawodników meczu ze Szwecją. Wyróżniono przede wszystkim Wojciecha Szczęsnego. Pochwały zebrał również Robert Lewandowski. Doceniono też klasę wszystkich zawodników, którzy walczyli dzielnie przez 90. minut.

"Ten zespół to nie tylko Lewandowski. Są tam gracze, którzy razem z nim rosną, tworząc kolektyw. Polska ma po prostu ekipę z mocnym duchem i charakterem, doświadczoną oraz zgrywającą się od kilku dobrych lat" - podsumowują Portugalczycy.

