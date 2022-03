Dlaczego Szymański nie grał u Sousy? Mistrzowska odpowiedź Mateusza Klicha

Reprezentacja Polski osiągnęła najważniejszy cel w postaci awansu na tegoroczne mistrzostwa świata. We wtorek biało-czerwoni pokonali na Stadionie Śląskim w Chorzowie 2:0 reprezentację Szwecji po bramkach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego, awansując tym samym na swój drugi mundial z rzędu.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz został sam na murawie. "Tak wyglądał obrazek wieczoru"

Reprezentacja Polski dołączyła do wybitnego grona. Europejskie potęgi i my!

Szymański w końcu doceniony

Jedną z kluczowych postaci polskiej kadry w tym spotkaniu był Sebastian Szymański, dla którego był to powrót do reprezentacji po blisko roku przerwy. Za kadencji Paulo Sousy 22-latek nie mógł liczyć nie tylko na regularną grę, ale nawet na powołania. Sam Portugalczyk nie wytłumaczył, dlaczego nie zaufał skrzydłowemu Dynama Moskwa.

W meczu ze Szwecją Szymański był jedną z kluczowych postaci zespołu Czesława Michniewicza. To od niego zaczynało się sporo niebezpiecznych ataków biało-czerwonych, a do tego wielokrotnie sprawiał sporo problemów szwedzkiej defensywie. Choć nie zanotował asysty i nie strzelił gola, 22-latek był bezsprzecznie jednym z najlepszych graczy we wtorkowy wieczór.

Klich wie, czemu Szymański nie grał u Sousy

Wśród wielu pochwał dla 22-latka za jego grę w finale baraży, komentarz zamieścił między innymi dziennikarz Tomasz Ćwiąkała. "Nie potrafię znaleźć defektu Sebastiana Szymańskiego, który wykluczał go w oczach Paulo Sousy. Pomożecie?" - napisał.

Glik zadziwił nie tylko Polaków. "Najbardziej szalony występ"

Z odpowiedzią przyszedł mu pomocnik reprezentacji Polski Mateusz Klich, który w żartobliwy sposób zareagował na pytanie Ćwiąkały. "Jadł sernik z laktozą" - napisał wymownie zawodnik Leeds United.

Jego wpis to szpilka w kierunku Sousy, gdyż nie było racjonalnych powodów, dla których wyróżniający się w Rosji piłkarz był przez miesiące zupełnie pominięty. Szymański ma na koncie 12 meczów w kadrze, z czego dziewięć za czasów Jerzego Brzęczka, jeden u Sousy i dwa w kadrze Czesława Michniewicza.