Michniewicz nagle został sam na murawie Stadionu Śląskiego. "To jest piękny obrazek"

Polska awansowała na mundial w Katarze, a Czesław Michniewicz długo nie mógł uwierzyć w to, co wydarzyło się na Stadionie Śląskim. W pewnym momencie selekcjoner został praktycznie sam na murawie - co dostrzegł Domnik Wardzichowski w programie Sport.pl LIVE.

