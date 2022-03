Szczęsny chciał zakończyć reprezentacyjną karierę Lewandowskiego. Po meczu mu odpowiedział

Czesław Michniewicz zdradził w Kanale Sportowym, że tuż przed wyjściem na murawę stadionu Śląskiego głos zabrał Wojciech Szczęsny. Bramkarz miał powiedzieć, że to jest niezwykle ważny mecz. O ostatnią wielką imprezę dla niego, dla Lewandowskiego czy Krychowiaka.

Ostatecznie Polska pokonała Szwecję 2:0, a później Czesław Michniewicz przyznał, że Robert Lewandowski powiedział Szczęsnemu. "Ty, ale dlaczego powiedziałeś, że to moja ostatnia impreza. Ja chce jeszcze grać na kolejnej i kolejnej".

Z takim podejściem Roberta Lewandowskiego raczej nie ma co się martwić o przyszłość polskiej reprezentacji i ewentualne zakończenie jego reprezentacyjnej kariery np. po listopadowo-grudniowych mistrzostwach świata w Katarze.

Szczęsny bohaterem Polski

Wojciech Szczęsny to bezsprzecznie jeden z bohaterów wtorkowego finału baraży do MŚ 2022. Bramkarz reprezentacji Polski kilkukrotnie ratował naszą kadrę swoimi interwencjami, choć jak sam podkreślił, to praca zespołowa wpłynęła na wynik końcowy. - Taka "Nawałkowa" ta reprezentacja - stwierdził w pomeczowym wywiadzie. Polska wygrała ze Szwecją 2:0. I bardzo szczerze przyznał, że w ostatnim czasie nie spisywał się najlepiej w kadrze. - Ulga? Tak, bo ja też dużo tej reprezentacji w ostatnim czasie nie dawałem. Zeszło ze mnie napięcie. Bo ja ciężko pracuje, jestem wyluzowany i może tego tak nie widać, ale czasami siedzi w głowie, jak zależy a nie idzie. A mi zależy - mówił w rozmowie z reporterem TVP Sport.